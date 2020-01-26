İş insanları Yenimahalle'de - Son Dakika

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve iş insanları ile bir araya geldi. Yaşar, her yıl geleneksel olarak düzenlenen hamsi günü etkinliğinde, iş insanlarının sektörde yaşadığı sıkıntıları dinledi.



Yenimahalle Belediyesi VIP Salonu'nda düzenlenen yemeğe Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'ın yanı sıra Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Genel Başkanı Veli Sarıtoprak ve yönetimi, Genç Girişim Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, Yatırımcı Sanayici ve İş Adamları Derneği (YATSİAD) Başkanı Yıldıray Yoldar, Ostim Sanayici İşadamları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD) Başkanı Serhan Yıldız, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras ve Yaşar Neslihanoğlu, çok sayıda sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve iş insanları katıldı. İş insanları ve STK yöneticilerine seslenen Yaşar "Bir ülkede sivil toplum ne kadar güçlü olursa o ülkede hukuk ve demokrasi o kadar güçlü olur. Dünyada gelişmiş ülkeler gücünü STK'lardan alıyor. Kuruluş amacına hizmet eden, eleştiri hakkını kullanan ve siyasetçiyi yanlış yaptığı zaman uyaran sivil toplum kuruluşları ülkenin gelişmesine katkı sunmaktadır. Bana göre siyasi partilerden önce demokratik kitle örgütleri demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Toplumun yararını gözetmeyen, çıkar ilişkileri ile kurulmuş bir yapıya STK diyemeyiz. 11 senedir sivil toplum kuruluşlarına, hemşehri derneklerine ve eğitim derneklerine yetki çerçevemiz içerisinde, hukuk kurallarının dışına çıkmadan her desteği veriyoruz. STK ve iş insanları güçlü olursa, sosyal ve ekonomik olarak başarılı oluruz" şeklinde konuştu.



"Fethi Başkan sivil toplum dostudur"



Etkinlik sonunda Yaşar'a TUSİAV Vefa Platformu Vefa Belgesini takdim eden (TÜSİAV) Genel Başkanı Veli Sarıtoprak "Fethi Başkan sivil toplum dostudur. Göreve geldiği günden bu yana sivil toplum kuruluşlarına, sanayici ve iş insanlarına tam destek vermiş, onların sıkıntılı sürecinde her zaman yanında olmuş bir belediye başkanıdır. Çalışma yaşamı boyunca ülkemize, milletimize ve devletimize üstün hizmetlerde bulunmuştur. Bu nedenle kendisine vakfımızın vefa belgesini takdim etmekten onur duyuyorum" dedi. - ANKARA