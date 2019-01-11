Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

1 saat önce

EAF "2019 Yılında Türkiye Ekonomisi" KonferansıYer: InterContinental Otel Tarih: 11 OcakSaat: 09: 00TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın ToplantısıYer: Grand Hyatt İstanbulTarih: 11 OcakSaat: 10: 00Yerelde Sosyal Politikalar KonferansıYer: Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür...

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EAF "2019 Yılında Türkiye Ekonomisi" Konferansı

Yer: InterContinental Otel 

Tarih: 11 Ocak

Saat: 09: 00

TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt İstanbul

Tarih: 11 Ocak

Saat: 10: 00

Yerelde Sosyal Politikalar Konferansı

Yer: Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 11 Ocak

Saat: 10: 00

Nonstop Zula Espor Merkezi Açılışı

Yer: Nonstop Zula Espor Merkezi, Demirören AVM

Tarih: 11 Ocak

Saat: 10: 00

Türk Eczacıları Birliği Toplantısı

Yer: Point Otel

Tarih: 11 Ocak

Saat: 10: 00

Türkiye'de Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı 2018 Değerlendirme Buluşması

Yer: İstanbul bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü

Tarih: 12 Ocak

Saat: 09: 00

2019 Beklentileri ve Riskten Korunma Yöntemleri Semineri 

Yer: Borsa İstanbul Konferans Salonu

Tarih: 12 Ocak

Saat: 11: 00

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Divan Otel Elmadağ

Tarih: 14 Ocak

Saat: 10: 00

Birleşik Krallık Teknoloji Yatırım Konferansı

Yer: Grand Hyatt OTel

Tarih: 14 Ocak

Gedik Yatırım 2019 Strateji Raporu Açıklaması

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent

Tarih: 15 Ocak

Saat: 09: 30

Insurtech HUB Açılışı

Yer: yıldız Teknik Üniversitesi/ Yıldız Oditoryum

Tarih: 15 Ocak

Saat: 09: 30

Deloitte Teknoloji Fast 50 Ödül Töreni

Yer: Kolektif House

Tarih: 16 Ocak

Saat: 18: 30

Sabancı Vakfı 3. Kısa Film Yarışması Ödül Töreni

Yer: Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu

Tarih: 16 Ocak

Saat: 19: 00

Makine İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Divan Otel

Tarih: 17 OCak

Saat: 09: 30

İlaç Sektörü İş Birliği Programı Başlangıç Panelleri

Yer: Hilton Otel Bosphorus

Tarih: 17 Ocak

Saat: 12: 30

Bankalararası Kart Merkezi 2018 Değerlendirme Toplantısı

Yer: Grand Hyatt Otel Taksim

Tarih: 22 Ocak

Saat: 09: 00

TEZMAKSAN "Savunma ve Havacılık Sanayisinde, İleri Teknolojilerin Kullanımı ve Endüstri 4.0 Çözümleri" Paneli

Yer: Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi/ Ankara

Tarih: 24 Ocak

Saat: 09: 30

Kırtasiye-Ofis Fuarı 

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:02 Kaynak: DHA

Kadıköy Belediyesi, Türkiye, Ekonomi
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