Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

17 dakika önce

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi - BTM Sahne XL etkinliğiYer: BTM BinasıTarih: 20 MartSaat: 09: 00İFMİB Basın ToplantısıYer. Intercontinental Hotel – Taksim Tarih: 20 MartSaat: 09: 30TOGEM-DER Cemre Çarşısı Proje TanıtımıYer: Atölyeler Caddesi No: 5/3, ÜsküdarTarih: 20 MartSaat: 10: 30WLTP Devreye.

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
İTO - Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi - BTM Sahne XL etkinliği

Yer: BTM Binası

Tarih: 20 Mart

Saat: 09: 00

İFMİB Basın Toplantısı

Yer. Intercontinental Hotel – Taksim 

Tarih: 20 Mart

Saat: 09: 30

TOGEM-DER Cemre Çarşısı Proje Tanıtımı

Yer: Atölyeler Caddesi No: 5/3, Üsküdar

Tarih: 20 Mart

Saat: 10: 30

WLTP Devreye Alma – Emisyon Test Laboratuvarı Modernizasyonu Projesi Tanıtımı

Yer: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, İTÜ Otomotiv Labaratuvarı

Tarih: 20 Mart

Saat: 14: 00

Türkiye Otelciler Biriği 23. Genel Kurulu

Yer: Hilton İstanbul Bosphorus Hotel

Tarih: 21 Mart

Saat: 10: 00

Mercedes-Benz presents Özgür Masur

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi

Tarih: 21 Mart

Saat: 19: 30

TÜSİAD "Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin Geleceği"

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu

Tarih: 22 Mart

Saat: 14: 00

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih  : 22-25 Mart

Saat   : 10: 00

Kadir Has Ödülleri

Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü

Tarih: 22 Mart

Saat: 09: 30

Proses Emniyeti Sempozyumu 

Yer: Fairmont Quasar 

Tarih: 22 Mart

Saat: 09: 30

13.Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi 

Yer: Hilton convention Center

Tarih: 23-24 Mart

Saat: 10: 00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 29 Mart – 1 Nisan

Saat: 10: 00

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 3 Nisan

Saat: 18: 00

IoT EurAsia Zirvesi

Yer: Hilton Bosphorus

Tarih: 9 Nisan

Saat: 10: 00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 25 Nisan

Saat: 10: 00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:01 Kaynak: DHA

22 Mart, İstanbul, Taksim, Ekonomi
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