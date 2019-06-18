İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Kadın Dostu Şirketler 2019 Ödül Töreni
Yer: PWC Experience Center/ BJK Plaza Akaretler
Tarih: 18 Haziran
Saat: 08: 30
Türkiye'de Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatına Uyum Semineri
Yer: İstanbul Raidsson Blue Hotel Ortaköy
Tarih: 18 Haziran
Saat: 09: 00
DenizBank ve A101 İşbirliği Töreni
Yer: DenizBank Genel Müdürlüğü
Tarih: 18 Haziran
Saat: 10: 00
A101 ve fastPay İşbirliği Töreni
Yer: DenizBank Genel Müdürlüğü
Tarih: 18 Haziran
Saat: 10: 00
"Tekstil ve Deri Mühendislerinin Sektöre Kazandırılması Çalışmaları" Tanıtım Semineri
Yer: WOW İstanbul
Tarih: 18 Haziran
Saat: 11: 00
Türkiye- Japonya Afrika'da İşbirliği Paneli
Yer: Grand Hyatt İstanbul Otel
Tarih: 18 Haziran
Saat: 14: 00
Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin Geleneksel Yaza Merhaba Etkinliği
Yer: İstanbul Ticaret Odası Vakfı
Tarih: 19 Haziran
Saat: 19: 00
Güvenilir Ürün Zirvesi ve Ödül Töreni
Yer: İTO Eminönü Büyük Meclis Salonu
Tarih: 20 Haziran
Saat: 09: 00
ininal- Visa İş Birliği Toplantısı
Yer: Joint Idea Kanyon
Tarih: 20 Haziran
Saat: 09: 30
Microsoft Türkiye ve EY Türkiye Basın Toplantısı
Yer: Feriye
Tarih: 20 Hazian
Saat: 10: 00
SHV Energy- İpragaz Basın Toplantısı
Yer: Raffles Hotel
Tarih: 20 Haziran
Saat: 12: 00
15. BeautyEurasia Konferansı
Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 20-22 Haziran
Saat: 10: 00
Girişimcilik ve İş Dünyası Ekosistemine İlham Veren Başarılı İş İnsanlarıyla Sohbetler: Süleyman Orakçıoğlu
Yer: Servcorp
Tarih: 26 Haziran
Saat: 17: 30
Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları: Fırtınalı Havada Dümen Olmak
Yer: İstanbul Sanayi Odası
Tarih: 27 Haziran
Saat: 09: 00
TİM "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" Paneli
Yer: Bursa Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği/ Mavi Salon
Tarih: 27 Haziran
Saat: 13: 30
ATT Clothing & Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sergisi
Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Tarih: 27 Haziran
Saat: 18: 00
3. Uluslararası CEF Konferansı
Yer: Sabancı Center
Tarih: 28 Haziran
Saat: 10: 00