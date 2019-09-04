Isı yalıtımıyla yüzde 50 tasarruf mümkün

Ankara'da mantolama ustalarına yönelik düzenlenen seminerde, binalarda ısı yalıtımı ile yüzde 50 enerji tasarrufu sağlandığı belirtildi.



Avrupa'nın en büyük EPS ısı yalıtım levhası üreticisi Austrotherm, mantolama ustalarını Ankara fabrikasında ağırlayarak, ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirdi. 40 mantolama ustasının katıldığı seminerde, ısı yalıtım uzmanı Austrotherm'in ürün ve hizmetleri hakkında ustaları bilgilendirildi. Ustalara doğru ısı yalıtımı ürünü kullanmanın önemi ve faydaları, Austrotherm'in benimsediği toplam kalite sistemi, üretim modeli seçimi ve uygulamaları aktarıldı.



Austrotherm Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Tolga Celayer, "Sektöre yön veren kuruluş olarak hem ülkemize, hem de sektörümüze katma değer sağlamayı sürdürüyoruz. Sadece EPS ısı yalıtım levhası üretim için olarak özel geliştirdiğimiz EPS TRUVA yazılımı ile hatasız, sürdürülebilir kalitede üretim yaparak en kaliteli EPS yalıtım levhalarını Türkiye pazarına sunuyoruz. Bu yazılım sayesinde anlık blok, fire ve stok takibi yapabiliyor, müşteri ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılanıyor" dedi.



Tolga Celayer, Türkiye'nin yıllık enerji tüketiminin yüzde 75'ini yurt dışı kaynaklardan sağladığını, bu oranı azaltmanın ilk ve en hızlı yolunun binalara ısı yalıtımı yapmak olduğunu belirtti. Celayer, binalarda ısı yalıtımı yoluyla yüzde 50 civarı bir enerji tasarrufu sağlandığını da ifade ederek, enerjinin israf edilmemesi için binalarda ısı yalıtımı yapılması gerektiğine işaret etti. Yaygın üretim ve güçlü dağıtım ağına sahip olduklarını vurgulayan Celayer, şunları kaydetti:



"Austrotherm olarak Türkiye'de her noktaya en hızlı şekilde malzeme tedariği için 6 bölgede 6 fabrika hizmet veriyoruz. Kocaeli, Manisa, Ankara, Kayseri, Diyarbakır ve Trabzon'da üretim tesislerine sahibiz. Ustalarımızın uygulama bilgisi ve kullandıkları ürünün nasıl üretildiği ve özelliklerini iyi bilmeleri mantolamanın verimliliği ve uzun yıllar problemsiz kullanılabilecek doğru ısı yalıtım levhası seçmeleri çok önemli. Ailemizin önemli bir parçası olan ustalarımızı ve onların emeğini önemsiyoruz. Tüketicilerle direk görüşen, yüz yüze gelen kişiler olarak mantolama ustalarımızın bilgi ve yorumlarına önem veriyor, başarılı uygulamalar gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz." - ANKARA