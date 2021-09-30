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Işıklar'da astsubay adayları yemin etti - Son Dakika

Işıklar'da astsubay adayları yemin etti

30.09.2021 22:35
Işıklar'da astsubay adayları yemin etti, System.String[]

Işıklar'da astsubay adayları yemin etti Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı'nda, eğitimlerinin ilk ayını tamamlayan astsubay adayı 400 öğrenci için yemin töreni düzenlendi.

Işıklar'da astsubay adayları yemin etti

BURSA - Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı'nda, eğitimlerinin ilk ayını tamamlayan astsubay adayı 400 öğrenci için yemin töreni düzenlendi.

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı'nda, korona virüs tedbirleri kapsamında astsubayların aileleri törene katılmazken, eğitimlerinin ilk ayını tamamlayan astsubay adayı 400 öğrenci yemin etti.

Eğitimini tamamlayan öğrencilerden Çağdaş Soğuksu, ailelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Bizleri büyütüp gönderdiğiniz bu şerefli eğitim ocağında, önce vatana, sonra millete hayırlı birer evlat olabilmenin gururunu yaşıyoruz. Biz bu ocağa gelirken, baba ocağını sizlere emanet ettik. Sizler de vatanı, bayrağı ve aziz Türk milletini bize emanet ettiniz. Bütün arkadaşlarım adına gönülden haykırıyorum: Bu emanetler, şerefimiz ve namusumuzdur. Bizler Çanakkale'ye, Sakarya'ya, Kocatepe'ye ve Afrin'e gidenlerin izinden gidiyoruz. Artık görev sırası bizde. Bizler Anadolu'nun evlatları olarak sadece sizlerin evlatları değil, her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış bu vatanın da evlatlarıyız" dedi.

Işıklar Jandarma Astsubay Mesleki Yüksek Okulu Komutanı J. Alb. Metin Özbek ise, "Bu gençler, Türk askeri olarak, 1847 yılından bugüne sayısız kahraman yetiştiren, ilim ve irfan yuvası Işıklarlar'ın çatısı altında, Türkiye'nin gözbebeği, kahramanlar kahramanı, yılmaz Türk jandarmasının saflarına katılmaktadırlar. Burada eğitim görmüş ve başarıyla tamamlamış vatan evlatları hepimizin haklı gurur kaynağıdır" dedi.

Işıklar'da astsubay adayları yemin etti
Işıklar'da astsubay adayları yemin etti
Işıklar'da astsubay adayları yemin etti
Işıklar'da astsubay adayları yemin etti

Jandarma, Astsubay, Bursa, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Işıklar'da astsubay adayları yemin etti - Son Dakika


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