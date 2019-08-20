İşinden istifa edip, çocukluk aşkı olan hayvancılığa başladı

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Asrın projesi olarak bilinen Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda çalışmalar devam ediyor

Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı

Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar