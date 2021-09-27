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İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, 2022 Deaflympics'te iddialı - Son Dakika

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, 2022 Deaflympics'te iddialı

27.09.2021 12:02

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, gelecek yıl Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (2022 Deaflympics) üst üste ikinci kez şampiyon olmayı hedefliyor.

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, gelecek yıl Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (2022 Deaflympics) üst üste ikinci kez şampiyon olmayı hedefliyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklenen ay-yıldızlı ekip, elemelerde Çekya'yı 6-0, Fransa'yı da 3-0'lık skorla yenerek Deaflympics'e katılım hakkı kazandı.

Samsun'da düzenlenen son Deaflympics'te altın madalya kazanan, ayrıca iki dünya ve bir Avrupa şampiyonluğu bulunan milli takım, 1-15 Mayıs 2022'de Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde düzenlenecek organizasyonda yine kürsünün en üst basamağına çıkmayı hedefliyor.

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın elemelerdeki başarısı ve Deaflympics'teki hedefiyle ilgili TFF Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Ramazan Karacif ile futbolcular Tolga Alkan, Fırat Kaya ve Mete Kılıç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İsmail Erdem, milli takımın son Deaflympics şampiyonu olduğunu belirterek, "Elemelerdeki ilk maçta Çekya'yı 6-0, ikinci maçta da Fransa'yı 3-0 yenerek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na doğrudan katılım hakkı elde ettik. Başta hocamız olmak üzere tüm sporcularımızı ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum. TFF olarak engelli futbolunun gelişmesi, dünya markası olması yönünde başta başkanımız Nihat Özdemir olmak üzere tüm yönetim kurulu üyeleri olarak destek vermeye devam edeceğiz. Takımımız, Riva'da kamp yaptı. Daha önce Ampute Futbol Milli Takımı'mız burada kamp yaptı ve Avrupa şampiyonu oldu. Engelli futbolu Türkiye'de hızlı bir şekilde yürüyor. Sporcu sayısı ve elde edilen başarılar açısından Türkiye'nin engelli vatandaşlarına sahip çıktığını gösteriyor. Hem inancımız hem de kültürümüzün neticesi olarak bu insanlara daha fazla destek olunması ve destek çıkılmasını söylüyoruz. Milletçe arkalarındayız, TFF olarak da her zaman yanlarındayız." diye konuştu.

Ömer Gürsoy ise İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın Türk spor tarihinin en başarılı takımı olduğunu vurgulayarak, "Bu takımın mazisinde bir Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu var. Hem Çekya karşısındaki 6-0'lık galibiyet hem de Fransa'yı 3-0 yenerek kota aldık. Üstün bir oyun ve gençleştirilmiş bir milli takımla Deaflympics'e favori olarak katılacağız. Brezilya'da altın madalya alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ramazan Karacif: "Deaflympics'e dünyanın en iyisi olarak gidiyoruz"

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Ramazan Karacif, Brezilya'da yeniden dünyanın en iyi takımı olarak tescillenmeyi istediklerini söyledi.

Deaflympics'e doğrudan kota aldıkları için çok gururlu ve mutlu olduklarını dile getiren Karacif, "Türk adının geçtiği her yerde final olmalı. Dünyadaki tüm finallerdeki iki takımdan biri biz olmalıyız. Hep bu hedefle çalıştık. 15 Temmuz'dan bu yana kamptayız. Sporcularımın hepsinin alınlarından öpüyorum. Burada çok büyük bir emek var. Brezilya'daki Deaflympics, Türk halkına, sevdiklerimize ve ailemize armağan olsun. Çok gururluyuz. Bu ülkenin vatandaşı olduğum için ayrıca gururluyum. Ne mutlu Türk'üm diyene." şeklinde görüş belirtti.

Elemelerdeki Çekya ve Fransa maçlarında 9 gol atıp hiç gol yemediklerini hatırlatan genç teknik adam, "Çalıştığımız her şeyi sahaya yansıtmak için uğraşıyoruz. Sporcularımızın gayretinden ve mücadelesinden çok memnunum. Önce hücumda savunmayı başlattık ve gol yememek için çalıştık. Elemelerdeki 2 maçta gol yemedik. Elemelerdeki tüm grupların en iyisiyiz. Deaflympics'e dünyanın en iyisi olarak gidiyoruz. İnşallah Brezilya'da dünyanın en iyisi olarak da tescilleniriz." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcuların görüşleri

Milli futbolcular Tolga Alkan, Fırat Kaya ve Mete Kılıç, elemeler ve gelecek yıl Brezilya'da düzenlenecek Deaflympics ile ilgili duygularını aktardı.

Takımın ikinci kaptanı Tolga Alkan, elemeler için yaklaşık 70 gündür kamp yaptıklarını belirterek, "Hedefimiz gelecek mayıs ayında Brezilya'da yeniden olimpiyat şampiyonu olmak. Önceden dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonluklarımız var. Buna yenisini eklemek istiyoruz. Bugünkü galibiyeti, şehitlerimize, askerlerimize ve Türkiye'deki herkese armağan ediyoruz. İnşallah yeniden Deaflympics şampiyonu olacağız." diye konuştu.

Fırat Kaya da yeniden yapılanan ve genç bir takım olduklarını aktararak, "Allah'a şükürler olsun ki lider olarak Deaflympics'e gidiyoruz. Genç bir takımız. Hocamızla birlikte inşallah daha iyi hedeflere ilerleyeceğiz. Brezilya'da yeniden şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.

Takımın en genç oyuncusu Mete Kılıç ise genç bir futbolcu olarak ilk kez takımda yer aldığı için gururlu ve mutlu olduğunu vurgulayarak, "Olimpiyatlara katılacağımızı biliyorduk. Bu hedefimizi gerçekleştirdik. İnşallah Deaflympics'te de başarılı olacağız." şeklinde görüş belirtti.

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, 2022 Deaflympics'te iddialı
İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, 2022 Deaflympics'te iddialı
İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, 2022 Deaflympics'te iddialı
İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, 2022 Deaflympics'te iddialı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, 2022 Deaflympics'te iddialı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, 2022 Deaflympics'te iddialı - Son Dakika
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