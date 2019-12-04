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İskenderun'da sosyal tesisin işletme hakkı Milli Eğitim Müdürlüğüne devredildi
6 saat önce
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İskenderun Belediyesi arasında imzalanan protokolle, belediyeye ait bir sosyal tesisin işletme hakkı bir yıllığına bedelsiz olarak İskenderun Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğüne devredildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:34 Kaynak: AA
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İskenderun Belediyesi arasında imzalanan protokolle, belediyeye ait bir sosyal tesisin işletme hakkı bir yıllığına bedelsiz olarak İskenderun Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğüne devredildi.
Hatay Valiliği İskenderun Ofisi'ndeki protokol imza töreninde konuşan Vali Rahmi Doğan, buranın öğretmenevi olarak kullanılacağını söyledi.
Kamu personelinin yararlanacağı tesisten vatandaşlarında da vakit geçirme imkanına sahip olacağını belirten Doğan, hayırlı olmasını diledi.
İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı da imkanların mevcut sosyal tesislerdeki imkanlardan daha iyi olacağını vurguladı.
İskenderun Kaymakamı İskenderun Yönden ve Hatay Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'ın da katıldığı törenle protokol imzalandı.
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