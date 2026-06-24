İskenderun\'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile iş yeri ve kurumdan hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşanan asayiş olaylarının aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında önemli bir operasyona imza attı. İskenderun'da gerçekleşen motosiklet hırsızlığı ile iş yeri ve kurumdan hırsızlık olaylarının şüphelileri oldukları tespit edilen M.O., İ.Y. ve D.A.Ç., polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu çalınan motosiklete ait parçalarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA YAKALANDI

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, motosiklet hırsızlığı ile iş yeri ve kurumdan hırsızlık olaylarına karıştıkları değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda M.O., İ.Y. ve D.A.Ç. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, çalınan motosiklete ait parçalarla birlikte ele geçirildiği bildirildi.

ÇALINAN MOTOSİKLETE AİT PARÇALAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda, hırsızlık olayına konu olan motosiklete ait parçalar da bulundu. Ele geçirilen parçalar muhafaza altına alınırken, şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Ekiplerin titiz çalışmasıyla hırsızlık olaylarının aydınlatıldığı belirtildi. İskenderun'da asayiş olaylarının önlenmesi ve suç faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.O., İ.Y. ve D.A.Ç. adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden D.A.Ç. hakkında adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi. İ.Y. ve M.O. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Haber: Hüseyin Zorkun