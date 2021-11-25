Üye Girişi
İSKİ 2022 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI - Son Dakika

İSKİ 2022 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI

25.11.2021 10:55

İSKİ'nin 10 milyar 364 milyon liralık 2022 yılı bütçesi İBB meclisinde onaylandı.

İSKİ'nin 10 milyar 364 milyon liralık 2022 yılı bütçesi İBB meclisinde onaylandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin kasım ayı 5. oturumu Şişli'de bulunan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu'nda yapıldı. Meclis, 1.Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Meclis toplantısında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2022 yılı bütçesi görüşüldü. Toplantıda zaman zaman gergin anlar yaşandı. İSKİ'nin 10 milyar 364 milyon liralık 2022 yılı bütçesi oy çokluğu ile onaylandı.

458 MİLYON TL KURUMUMUZ ZARARI OLUŞMUŞTUR

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu mecliste bir sunum yaptı. Gelir ve giderlerle ilgili bilgi verdi. Mermutlu, yaptığı sunumda 2022 yılı 10 milyar 364 milyon TL olan gider bütçesinin; yüzde 48'i yatırımlara yüzde 33'ü mal ve hizmet alımlarına yüzde 13'ü personel giderlerine yüzde 6'sı diğer giderlere ayrılacağını belirtti. Mermutlu, Melen Barajı'nın işletmeye alınmadığını ve bu gecikme nedeniyle kurumun 5 yılda 460 milyon TL fazladan enerji bedeli ödediğine dikkat çekti. Mermutlu, 2017 ve 2021 yılları arasında bizim Melen regülatörlerinden aldığımız su 2017'de 262 milyon, 2018'de 280 milyon metreküp, 2019'da 248 milyon metreküp, 2020'de 373 metreküp ve 2021'de 410 milyon metreküp su basmışız Melen'den. Bunu regülatörlerden basmışız. Melen Barajı, resmi açıklamalara göre 7 Aralık 2016 saat 14.59'da devreye alınacaktı. Televizyonlarda yapılan açıklama. Ancak aradan geçen 5 yıla rağmen baraj işletmeye alınamadığı gibi, ne zaman devreye alınacağına dair de kesin bir tarih tarafımıza verilememektedir. Bununla ilgili güçlendirme ihalesi devam ediyor dedi.

İSKİ'Yİ ELEŞTİRDİ

Mermutlu'nun ardından kürsüye MHP Grup Başkan Vekili Volkan Yılmaz çıktı. Yılmaz İSKİ'ye yönelik eleştiriler getirdi.

İBB GAZETELERE İLAN VERECEK

Öte yandan, mecliste eylül ayında AK Parti ve MHP'nin ortak önerisiyle gündeme alınan İBB Meclisi karar özetlerinin ulusal, bölgesel ve yerel gazetelerde yayınlanmasını içeren teklif de görüşüldü. Madde mecliste oy birliği ile kabul edildi.

İSKİ 2022 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI
İSKİ 2022 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI
İSKİ 2022 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI
İSKİ 2022 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSKİ 2022 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! 10:39 Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TURKOVAC müjdesi: Bugün Acil Kullanım Onayına başvurduk 10:23 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TURKOVAC müjdesi: Bugün Acil Kullanım Onayına başvurduk Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi 10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'la birlikte dibi gördük! 09:48 Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'la birlikte dibi gördük! Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada 09:02 Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! 07:58 Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen 07:26 Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla 17:23 Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla

Son Dakika Haberleri
10:38 Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!
10:38 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça eksiklerle çıkacak
10:33 Teşkilat'ta Libya sahneleri! MİT ekibinin başına neler gelecek?
10:31 Yunan gazetesi paylaştı! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler
10:28 Manken Cansu Ateş'in üzerinde uyuşturucu madde bulundu
10:27 Artık kafeye gitmek de lüks! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor
10:18 Squid Game'i Kuzey Kore'ye sokan öğrenci kurşuna dizilecek
10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi
10:13 Burun spreyi şeklindeki Covid aşısı piyasaya sürülüyor! Adı Sputnik M!
10:11 Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor
AK Partili Birinci'den kendisine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Birinci'den kendisine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
10:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı olağanüstü topladı! İşte ekonomide izlenecek yeni yol haritası Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı olağanüstü topladı! İşte ekonomide izlenecek yeni yol haritası         
10:32
Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar!         
10:20
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı         
07:52
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 11:07:15. #1.12#
SON DAKİKA: İSKİ 2022 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement