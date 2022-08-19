İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir - Son Dakika
Üye Girişi

İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir

19.08.2022 15:15
İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbullulara musluk suyu içme çağrısında bulunarak, "Bugün kime sorsak, İstanbul'da musluk suyunun içilmeyeceğini söyleyecektir. Oysa biz bunun tam tersini söylüyoruz. 'İstanbul'da su musluktan içilir' diyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbulluların geçici su kesintisi yaşamaması için başlattığı altyapı yatırımını tamamladı. Dudullu ve Ömerli arasında yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki yeni içme suyu iletim hattı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle hizmete başladı.

İSKİ, Ömerli-Dudullu İsale Hattı açılış töreninde konuşan İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, İstanbullulara musluk suyu içmeleri çağrısında bulundu.

"AYLIK SU KALİTE RAPORLARIMIZI DA ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE İNTERNET SİTEMİZDE YAYINLIYORUZ"

İstanbul'da musluk suyunun içilemeyeceği yönünde bir algı olduğunu anımsatan Başa, şunları söyledi: "Bugün kime sorsak İstanbul'da musluk suyunun içilmeyeceğini söyleyecektir. Oysa biz bunun tam tersini söylüyoruz. 'İstanbul'da su musluktan içilir' diyoruz. İstanbul'un suyunu kaynağında korumaya başlıyor, 22 içme suyu arıtma tesisimizde titizlikle arıtıyoruz. Bu suları evlere şebekenin yüzde 99'u yenilenmiş ve içerisinde herhangi bir kirlilik barındırmayan düktil font borularla ulaştırıyoruz. Şehre verdiğimiz suyu akredite laboratuvarlarımızda düzenli olarak kontrol ediyoruz. Aylık su kalite raporlarımızı da şeffaf bir şekilde, internet sitemizde yayınlıyoruz."

"İSKİ TÜRKİYE'NİN EN UCUZ SU TARİFESİNE SAHİP İDARELERİNDEN BİRİ"

İSKİ'nin Türkiye'nin en ucuz su tarifesine sahip idarelerinden biri olduğunu da belirten Genel Müdür Başa, "Bu ekonomik kriz ortamında İstanbullulara musluktan su içme çağrısı yapıyor ve aile bütçelerine bir nebze de olsa destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

Şafak Başa, İstanbul, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
15:15 İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
15:54 CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad
14:52 Alev topuna dönen lüks otomobilden son anda çıkarıldılar
14:51 Cani kocanın vahşi bir şekilde öldürüp gömdüğü kadının cesedini "Baron" buldu
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:26 Kilitli kaldığı araçta nefes almakta zorlanırken sigara yaktı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 16:02:30. #1.12#
SON DAKİKA: İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement