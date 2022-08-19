İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbulluların geçici su kesintisi yaşamaması için başlattığı altyapı yatırımını tamamladı. Dudullu ve Ömerli arasında yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki yeni içme suyu iletim hattı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle hizmete başladı.

İSKİ, Ömerli-Dudullu İsale Hattı açılış töreninde konuşan İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, İstanbullulara musluk suyu içmeleri çağrısında bulundu.

"AYLIK SU KALİTE RAPORLARIMIZI DA ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE İNTERNET SİTEMİZDE YAYINLIYORUZ"

İstanbul'da musluk suyunun içilemeyeceği yönünde bir algı olduğunu anımsatan Başa, şunları söyledi: "Bugün kime sorsak İstanbul'da musluk suyunun içilmeyeceğini söyleyecektir. Oysa biz bunun tam tersini söylüyoruz. 'İstanbul'da su musluktan içilir' diyoruz. İstanbul'un suyunu kaynağında korumaya başlıyor, 22 içme suyu arıtma tesisimizde titizlikle arıtıyoruz. Bu suları evlere şebekenin yüzde 99'u yenilenmiş ve içerisinde herhangi bir kirlilik barındırmayan düktil font borularla ulaştırıyoruz. Şehre verdiğimiz suyu akredite laboratuvarlarımızda düzenli olarak kontrol ediyoruz. Aylık su kalite raporlarımızı da şeffaf bir şekilde, internet sitemizde yayınlıyoruz."

"İSKİ TÜRKİYE'NİN EN UCUZ SU TARİFESİNE SAHİP İDARELERİNDEN BİRİ"

İSKİ'nin Türkiye'nin en ucuz su tarifesine sahip idarelerinden biri olduğunu da belirten Genel Müdür Başa, "Bu ekonomik kriz ortamında İstanbullulara musluktan su içme çağrısı yapıyor ve aile bütçelerine bir nebze de olsa destek olmaya çalışıyoruz" dedi.