İSKİ'den İsale Hattındaki Patlamayla İlgili Açıklama: "Arızaya Anında Müdahale Edilmiş ve Şehre Su Verilmeye Başlanmıştır" - Son Dakika
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İSKİ'den İsale Hattındaki Patlamayla İlgili Açıklama: "Arızaya Anında Müdahale Edilmiş ve Şehre Su Verilmeye Başlanmıştır"

11.05.2022 22:45
İSKİ'den İsale Hattındaki Patlamayla İlgili Açıklama: "Arızaya Anında Müdahale Edilmiş ve Şehre Su Verilmeye Başlanmıştır"

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Başakşehir'de patlayan su borusuna ilişkin "Haberlere konu olan arızaya anında müdahale edilmiş ve sorun giderilerek şehre su verilmeye başlanmıştır. Hattın yeniden dolması ve basınçlanması zaman alacaktır" açıklamasını yaptı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Başakşehir'de patlayan su borusuna ilişkin "Haberlere konu olan arızaya anında müdahale edilmiş ve sorun giderilerek şehre su verilmeye başlanmıştır. Hattın yeniden dolması ve basınçlanması zaman alacaktır" açıklamasını yaptı.

İSKİ, Başakşehir'de isale hattındaki patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, bugün bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Şahintepe İsale Hattı'nda yaşanan arıza konu edilerek eleştirilerde bulunulduğu aktarıldı.

İSKİ'nin İstanbul'a toplam uzunluğu 23 bin kilometreyi bulan içme suyu ağı ile hizmet verdiği belirtilen açıklamada, bu uzunluğun "ekvatorun uzunluğunun yarısından daha fazla" olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada daha sonra şunlar kaydedildi:

"Bütün dünyada yaşandığı gibi, böylesi bir su şebekesinin işletilmesi sırasında, bizde de zaman zaman arızalar yaşanabilmektedir. İdaremiz, bu arızalara 365 gün 24 saat esasına göre hızla müdahale etmektedir. Son arızanın meydana geldiği isale hattı, 8 kilometre uzunluğunda ve 1,60 metre çapında oldukça büyük bir hattır. Arıza ihbarının alınmasını müteakip suyun kesilmesi, hattın uzunluğuna ve çapına bağlı olarak zaman almaktadır. Boru arızalarımızın sayısı diğer büyükşehirlerle karşılaştırıldığında, İstanbul'da yaşanan arıza sayısının normal değerlerde olduğu görülecektir. Haberlere konu olan arızaya da anında müdahale edilmiş ve sorun giderilerek şehre su verilmeye başlanmıştır. Hattın yeniden dolması ve basınçlanması zaman alacaktır. Saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur!"

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Başakşehir, İstanbul, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İSKİ'den İsale Hattındaki Patlamayla İlgili Açıklama: 'Arızaya Anında Müdahale Edilmiş ve Şehre Su Verilmeye Başlanmıştır' - Son Dakika


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