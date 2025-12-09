Tartıştığı eşini tüfekle vurarak katletti

Gaziantep'tin İslahiye ilçesine bağlı kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde sabah saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve bu nedenle evden kaçarak Kayseri'ye giden 4 çocuk annesi Ayşe Kaplan (40) ile onu tekrar eve getiren eşi Osman Kaplan (45) arasında tartışma çıktı.

EŞİNİ TÜFEKLE KATLETTİ

Büyüyen tartışma sırasında Osman Kaplan eşi Ayşe Kaplan'a pompalı tüfekle ateş etti. Daha sonra durumu yakınlarına söyleyen saldırgan koca, jandarmaya ihbarda bulunulmasını istedi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde, başından vurulan Ayşe Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL ZANLISI KOCA GÖZALTINA ALINDI

Cenaze, olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısı koca Osman Kaplan ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.