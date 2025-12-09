Tartıştığı eşini tüfekle vurarak katletti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Tartıştığı eşini tüfekle vurarak katletti

Haberin Videosunu İzleyin
Tartıştığı eşini tüfekle vurarak katletti
09.12.2025 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tartıştığı eşini tüfekle vurarak katletti
Haber Videosu

Gaziantep'te Osman Kaplan, tartıştığı eşini tüfekle vurarak katletti. Durumu yakınlarına söyleyip "İhbarda bulunun" diyen katil zanlısı koca gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'tin İslahiye ilçesine bağlı kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde sabah saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve bu nedenle evden kaçarak Kayseri'ye giden 4 çocuk annesi Ayşe Kaplan (40) ile onu tekrar eve getiren eşi Osman Kaplan (45) arasında tartışma çıktı.

EŞİNİ TÜFEKLE KATLETTİ

Büyüyen tartışma sırasında Osman Kaplan eşi Ayşe Kaplan'a pompalı tüfekle ateş etti. Daha sonra durumu yakınlarına söyleyen saldırgan koca, jandarmaya ihbarda bulunulmasını istedi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde, başından vurulan Ayşe Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tartıştığı eşini tüfekle vurarak katletti

KATİL ZANLISI KOCA GÖZALTINA ALINDI

Cenaze, olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısı koca Osman Kaplan ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osman Kaplan, Ayşe Kaplan, Gaziantep, Jandarma, İslahiye, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Kadın, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Tartıştığı eşini tüfekle vurarak katletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı
Suudi Arabistan’da zenginlere alkol izni Tek şart maaş bordrosu Suudi Arabistan'da zenginlere alkol izni! Tek şart maaş bordrosu
“Aylık kazancım 100 bin TL“ diyen fenomenin kilo kilo altınlarına bakın "Aylık kazancım 100 bin TL" diyen fenomenin kilo kilo altınlarına bakın
Herkes üzerine atladı ama facia engellenemedi Bilanço ağır Herkes üzerine atladı ama facia engellenemedi! Bilanço ağır
Bomba gibi patladı Dehşet anları kameralarda Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda
Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı Yeni hedefi akıllara zarar 2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar
İşte Metehan Balcı’nın savcılık ifadesi İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi

17:53
Şehit polis Fethi Sekin’in oğlu Burak Tolunay Sekin de bahisten PFDK’ya sevk edildi
Şehit polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin de bahisten PFDK'ya sevk edildi
17:48
TSK konvoylarının Suriye’deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti’den açıklama
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama
16:54
’’Senden hamileyim’’ diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
''Senden hamileyim'' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
16:42
Ukraynalı genç kız, video çekerek Ayasofya’daki uygulamaya tepki gösterdi
Ukraynalı genç kız, video çekerek Ayasofya'daki uygulamaya tepki gösterdi
16:37
Son deprem sonrası Naci Görür’den uyarı: Yeri tehlikeli
Son deprem sonrası Naci Görür'den uyarı: Yeri tehlikeli
16:24
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar Sır perdesi aralanıyor
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
16:16
Serdal Adalı’dan TFF’ye sürpriz ziyaret
Serdal Adalı'dan TFF'ye sürpriz ziyaret
15:45
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti
15:26
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak Hesaplama yapıldı
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı
15:04
Bahisten ceza alan futbolcuya MHP’li vekil sahip çıktı: Maaşını cebimden ödeyeceğim
Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı: Maaşını cebimden ödeyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2025 17:59:45. #7.12#
SON DAKİKA: Tartıştığı eşini tüfekle vurarak katletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.