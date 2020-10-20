İsmail Kartal: "Bizim hedefimiz, ilk 10'da bitirmek" - Son Dakika

İsmail Kartal: "Bizim hedefimiz, ilk 10'da bitirmek"

20.10.2020 22:02

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, gerçekçi olmaları gerektiğini belirterek, bu sene ligi ilk 10 içerisinde bitirmelerinin kendileri için büyük bir başarı olacağını kaydetti.

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, gerçekçi olmaları gerektiğini belirterek, bu sene ligi ilk 10 içerisinde bitirmelerinin kendileri için büyük bir başarı olacağını kaydetti.

Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi konuşan Teknik Direktör İsmail Kartal, ligde oynadıkları 4 maçın karşılığının en az 8-10 puan olması gerektiğini söyleyerek geride kalan haftaların değerlendirmesini yaptı. Son maçta milli takımdan dönen yedi oyuncuları olduğunu ifade eden İsmail Kartal, "1-2 gün önce maç oynayarak geldiler, yorgunluklarına bağlıyoruz. Onun için de bu tip düşüşler olabilir. Devre arası yaptığımız değişikliklerle hemen müdahale ettik. Malatya maçını kazanabilirdik de kaybedebilirdik de, böyle bir maç oldu. Ondan önceki Gençlerbirliği maçında 65'e kadar 2-0, 3-0 öne geçebilirdik, berabere bitti. İçeride iyi bir oyun, güzel bir galibiyet aldık Beşiktaş'a karşı. Deplasmanda Denizlispor maçı, baştan sona kadar rakibe bir tane duran toptan pozisyon verdik. Çok net pozisyonlarımız vardı. Kazanabilirdik, olmadı" dedi.

"İLK DÖRT HAFTADA EN ÖNEMLİ İKİ OYUNCUMUZ SAKATLANDI"

Karakterli, çalışmayı seven, iyi bir oyuncu grubuyla çalıştığını kaydeden Kartal, oyuncularının çalışma isteğinin kendilerini çok memnun ettiğini söyleyerek, "Bu sene daha farklı bir oyun yapısıyla oyuncularımı kendi oyun felsefemi alıştırmaya çalışıyorum. Birazcık daha zamana ihtiyacımız var. Buna rağmen oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Rakibi çok fazla kalemize yaklaştırmayarak pozisyon verdirmemeye çalışıyoruz. Çok fazla geriye yaslanmayı seven bir antrenör değilim. Önde baskı yapmaya çalışarak, futbol oynamaya çalışarak, her maçı her yerde kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Tabii bazen kazanabilirsiniz, bazen maç berabere bitebilir, bazen de kaybedebilirsiniz. Futbolda bunların hepsi var. Elinizde olmayan nedenler olabilir. Şanssızlıklar yaşıyoruz. İlk dört haftada en önemli iki oyuncumuz sakatlandı. Biri Anicic, ardından Uğur Demirok. Bir takımın omurgasında en önemli iki oyuncunun sakatlanması bizim için zor. Ama onların yerine oynayan oyuncular da Abdulkerim olsun, Ahmet aramıza katıldı, şu an onları aratmıyor gibiler. İnşallah çalışarak daha da üzerlerine koyacaklarını düşünüyoruz. Ardından Amir milli takımdan geldi. İyi olduğunu hissettiğini söyledi bize. Tamamen yorgunluğa bağlı bir sakatlık yaşadı. O da bizim için bir sıkıntı. Sonuçta biz Konyaspor olarak elimizdeki oyuncuların en iyi şekilde kullanıp değerlendirip kendi felsefemizi de her geçen gün onlara daha iyi anlatarak, çalışarak yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İLK 10'DA BİTİREBİLİRSEK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR BAŞARI BU SENE"

Konyaspor'u lig sonunda nerede gördüğü sorusu üzerine Kartal, ortaya böyle bir hedef koyulması için buna göre bir bütçe olması gerektiğini belirterek, "Bütçenin karşılığında da buna göre oyuncu grubunun takım içerisindeki derinliğinizin olması gerekir. Şu anda bizim çok fazla bir derinliğimiz yok. Bunun için eldeki oyuncularımızı en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Bizim hedefimiz ilk onda bitirmek. Bu 5 de olabilir, 10 da olabilir, 2 de olabilir, 1 de olabilir. Beşincilik, üçüncülük bunlara ben çok fazla takılmıyorum. Gerçekçi olmamız lazım. Hayalci olmamamız gerekiyor. Bizim gerçeğimiz bu. Ben hiçbir zaman olmayacak bir şeylerin hayalinin peşinde koşmadım. Gerçekleri söyleyen bir insanım. Doğruları savunan bir insanım. İlk 10 bizim hedefimiz. İlk 10'da bitirebilirsek bizim için büyük bir başarı bu sene. Bu ilk 10 demek onuncu anlamına gelmesin. Beşinci de olabiliriz, üçüncü de olabiliriz, yedinci de olabiliriz. Bunu zaman gösterecek" diye konuştu.

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacakları Gaziantep Futbol Kulübü maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Kartal, " Antalya'da 1-1 berabere kaldılar. Dokuz kişi kaldılar, buna rağmen bir gol atmasını becerdiler. Çok önemli 1 puan aldılar. Onlar da galibiyete hasret bir takım. İyi bir takım. Oradaki maçın bayağı bir çekişmeli olacağını düşünüyorum. İnşallah biz de o maça kadar en iyi şekilde hazırlanıp oradan puan ya da puanlarla kendi evimize dönmeyi düşünüyoruz. İnşallah bunu gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İsmail Kartal: Bizim hedefimiz, ilk 10'da bitirmek
İsmail Kartal: Bizim hedefimiz, ilk 10'da bitirmek
İsmail Kartal: Bizim hedefimiz, ilk 10'da bitirmek
İsmail Kartal: Bizim hedefimiz, ilk 10'da bitirmek

İsmail Kartal, Konyaspor, oyunlar, Kartal, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İsmail Kartal: 'Bizim hedefimiz, ilk 10'da bitirmek' - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine "Türkiye'ye silah satmayın" çağrısı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı: Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 km içindeki kuşak çürük Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti Son Dakika: Türkiye'de 20 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1894 yeni vaka tespit edildi Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan çevirdi! Bölge her an kontrol altına alınabilir Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi
Juventus, deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yendi Juventus, deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yendi         
22:01
Çek kaleci Petr Cech, bir yıl sonra Chelsea ile futbola döndü Çek kaleci Petr Cech, bir yıl sonra Chelsea ile futbola döndü         
21:42
FIFA, Avrupa Premier Ligi'ni hayata geçirmeyi planlıyor FIFA, Avrupa Premier Ligi'ni hayata geçirmeyi planlıyor         
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde: Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde: Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz         
19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli koronavirüs aşısında hedefi belirledi: Önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini çözeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli koronavirüs aşısında hedefi belirledi: Önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini çözeceğiz         
19:49
Son Dakika: Ortaokullarda 5., liselerde de 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor Son Dakika: Ortaokullarda 5., liselerde de 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor         
19:21
Dünyanın en hızlı büyüyen yayıncısı Rachell Hofstetter'ın yayını bir ayda 11 milyon kez izlendi Dünyanın en hızlı büyüyen yayıncısı Rachell Hofstetter'ın yayını bir ayda 11 milyon kez izlendi         
19:17
Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı         
18:14
Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı         
16:23
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 22:12:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsmail Kartal: "Bizim hedefimiz, ilk 10'da bitirmek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei