İsmet Büyükataman Bursa'daki evinin kapılarını İHA'ya açtı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'daki evinde siyasetin stresini at ve güvercinleri ile birlikte atıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'daki evinde siyasetin stresini at ve güvercinleri ile birlikte atıyor. Özellikle rahvan atlarıyla ilgilenen Büyükataman, güvercin konusunda çok iddialı olduğunu vurguladı.



MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'daki evinin kapılarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açtı. Meclisteki yoğun tempodan fırsat buldukça ata binen Büyükataman, özel ırkı taklacı güvercinlerini besliyor. Kümesinde 15 çifti taklacı güvercini bulunan Büyükataman'ın en yaşlı güvercini ise 20 yaşında. Ayrıca Ataman, güvercin dışında da atlarla da ilgileniyor. Özellikle rahvan atlarıyla ilgilenen Büyükataman, bahçesinde elmadan, ahududuya, kirazdan böğürtlene kadar çeşitli meyve ve sebzeler de yetiştiriyor. Büyükataman'ın en büyük yardımcısı ise 92 yaşındaki kayınpederi Ekrem Yurdacan.



"Babamızın merakı bize de sirayet etti"



At merakının çocukluktan başladığını ifade eden Büyükataman, "Rahmetli babam çok uzun seneler; 'rahvan' diye tabir ettiğimiz farklı bir ırk var, onu besledi. Babamızın merakı bize de sirayet etti. Üniversiteye gidene kadar evimizde at vardı. Bundan dolayı atla tanışıklığımız çok uzun yıllara dayalıdır. Üniversite sonrasında farklı ortamlarda farklı işlerle meşgul olmam sebebiyle çok fazla ata binmeye fırsatım olmamıştı. Bu merakımı fırsat buldukça Ankara'da ve burada gidermeye çalışıyorum" dedi.



"Son dönemde at merakının dikkat çekici ölçüde toplumda yaygınlaştığına şahit oluyorum"



Rahvan ırkının, Türk milletinin özel atı olduğunu vurgulayan Büyükataman, "Orta Asya'dan Anadolu'ya gelirken binip geldikleri atlardır. Bu atların özelliği çok uzun mesafe gidebilmesi, çok az beslenmesi ve dayanıklı olmasıdır. Çok yaygın bir at tipidir. Bir de yürüyüş stili sebebiyle insanlar bu atların üzerinde çok rahat oturabilir. Rahvan at yarışları seyrettim. İddialı yarışlar yapılıyor. Belediyelerin ev sahipliğinde ve organizatörlüğünde yapılan düzenli rahvan at yarışları var. Çok zevkli ve iddialı yarışlardır. Çiftlik sahibi arkadaşlarımın çok sayıda atı var. Bindiğim atlar yarışlara katılan iddia sahibi arkadaşlarımın. Beş altı ay boyunca yarışlar yapılıyor. Arkadaşlarım hem kendileri biniyor hem de atları yetiştiriyor. Aynı zamanda son dönemde at merakının dikkat çekici ölçüde toplumda yaygınlaştığına şahit oluyorum. Bu hizmeti verebilecek tesisler de giderek yaygınlaşıyor" açıklamasını yaptı.



"Bahçe ciddi bakım istiyor"



Bursa'ya yaklaşık 14 senedir gelip gittiklerini anlatan Büyükataman, şunları söyledi:



"Burası üç dönüm bir yer. Bursa'nın büyükşehir statüsüne kavuşmadan önce Nilüfer ilçesine bağlı bir köydü. Yaylacık diye anılan ve Osmanlının ilk yerleştiği köylerden birisiydi. Milletvekili olmadan evvel merkeze de yakın olması hasebiyle hafta sonları gidip gelebileceğim bir bahçemiz olsun diye arzu etmiştim. Satın aldıktan sonra ev yaptık. Burası güvercinlerime de rahat bakabildiğim bir yer. Bahçe ciddi bakım istiyor. Fırsatımız olduğu takdirde hafta sonları geliyoruz. Allah uzun ömür versin, kayınvalidem ve kayınpederim yılın yaklaşık sekiz ayını burada geçiriyor. Onlar sayesinde her sene domatesimizi, biberimizi, salatalığımızı ve diğer ihtiyaçlarımızı buradan karşılayabiliyoruz. Burası hem insanın, siyasetin yoğun stresinden kurtularak dinlenmesine imkan sağlıyor hem de şehrin gürültüsünden uzak, sakin bir ortam sunuyor."



Arkadaşlarla ata binerken biraz safari gibi gezinti yaptıklarını söyleyen Büyükataman, yürüyüşü Ankara'da yapmaya çalıştığını dile getirdi. Seçimlerden önce haftada beş kilometre yürümeye çalıştığını vurgulayan Büyükataman, seçimlerden bu yana epey ara verdiğini, bayramdan sonra tekrar başlayacağını anlattı.



"Çocukluğumdan itibaren güvercin besliyorum"



Güvercin konusunda çok iddialı olduğunu dile getiren Büyükataman, şöyle devam etti:



"Çocukluğumdan itibaren güvercin besliyorum. Beslediğimiz güvercinin ırkı 'taklacı' diye tabir ediliyor. Havada takla atıyor. Aslında Selçuklular zamanında beslenmiş ve 'taklamakan' diye ifade edilmiş kuş ırkıdır. Bursa, kuş ırkı bakımından önemli vilayetlerden bir tanesi. Bursa'ya has 'Bursa oynar', 'kelebek' ve 'Selanik' diye tabir edilen ırklar var. Bu kuş ırkları Osmanlı zamanında da saraylarda besleniyordu."



"Kuşlarımı Ankara semalarında uçuruyorum"



On beş çift güvercininin olduğunu ifade eden Büyükataman, "Erkekleri ve dişileri ayrı tutuyorum. Sezonda yani şubat veya martta denemeyi düşündüğümüz üç dört çift kuşu birbirine eş yaparak onlardan yavru alıyoruz. Kuşlarımı Ankara semalarında uçuruyorum. Buraya geldikçe ve fırsat buldukça bakıyorum. Yemleri, suları ve havalandırılmaları konusunda ilgilenmek gerekiyor. Bu sürede kayınpederim ilgileniyor. Yirmi yaşında güvercinim var. Irkı bozmamak için karıştırmıyoruz" diye konuştu.



"Cumhur İttifakı adayımız Binali Yıldırım seçimlerinden başarıyla çıkacak"



MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerini değerlendirdi. Büyükataman "İnanarak ifade ediyorum ki, Binali Yıldırım seçimi kazanacak. MHP olarak, Anadolu'nun muhtelif yerlerinde ve zamanlarında İstanbul'a yerleşmiş hemşehri gruplarına değmek, temas etmek, buluşmak ve seçimin önemini anlatmak için bir stratejiye dayalı çalışma başlattık. Ramazan nedeniyle iftar ve sahur programlarında hemşehrilerimizle buluşup kucaklaştık. Bayramdan sonra çok daha hareketli geçecek. Genel başkanımız da İstanbul'a çok daha sıkça gelip gidecek. Vatandaşın, 31 Mart'tan bugüne kadar yaşanan, İstanbul özelinde hadiseleri değerlendirdiğini ve konunun sıradan bir seçim olmaktan artık farklı bir mecraya geldiğine kanaat getirdiğini düşünüyorum. 31 Mart'taki özellikle sandığa gitmeyen seçmenin meseleye sahip çıkacağını gözlemliyoruz. Özellikle seçimlerin iptaliyle birlikte hiç üzerlerine vazife olmayan birtakım çevrelerin, küresel çetelerin bunu bahane ederek Türkiye'ye kafa tutan, aşağılayan, tahkir eden, küçük bir devletmişçesine talimat vermeye kalkan nezaketten uzak yaklaşımları, bu seçimin sıradan seçim olmaktan öte mana taşıdığını vatandaşımızın kavramasına vesile oldu. Bu şerden bir hayır sadır olacak. Bize seçimlerin iptali konusunda ahkam kesenler kendi ülkelerine bakacaklar. Bu tarz dayatmaların özellikle İstanbul seçmeninde başta sandığa gitmeyen seçmende olmak üzere her vatandaş üzerinde ciddi bir şok etkisi oluşturduğu kanaatindeyim. Seçim yüksek katılımla ve ciddi bir farkla Cumhur İttifakı adayımız Binali Yıldırım seçimlerinden başarıyla çıkacak. Bu, Türkiye için hayati bir seçim halini aldı" dedi.



İsmet Büyükataman "Ekrem İmamoğlu'na yönelik sosyal medyadan 'mağdur edildi' algısı oluşturuluyor. Bunu nasıl görüyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:



"Seçim iptal edildikten bir hafta sonra 'Kazanılmış bir hak gasbedildi' ve 'İmamoğlu mağdur edildi' gibi sosyal medyanın da çok düzenli ve maksatlı propagandasıyla vatandaş nezdinde İmamoğlu lehine bir iklim oluşmuştu. Yaşanan süreçteki gelişmeler ve hangi gerekçelerle bu seçimlerin yenilendiğine dair vatandaşa işin aslı nakledildikçe kanaatini gözden geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Başlangıçtaki bu algının kırıldığını ve milletin aklıselimle meseleyi değerlendirdiğini görüyorum. Giderek İmamoğlu aleyhinde bir havanın da oluşmaya başladığını gözlemliyorum." - BURSA

