İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mart'ta 54.7'ye yükseldi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Şubat'taki 51.5 düzeyinden, Mart'ta 54.7'ye yükseldi.

İSO'dan yapılan açıklamada, "Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Mart'ta dikkat çekici bir artışla 54.7'ye yükseldi ve imalatçıların ihracat pazarlarındaki talep koşullarında güçlü iyileşme sinyali verdi. Üst üste iki ay güçlenen ihracat ikliminde Haziran 2018'den beri en hızlı iyileşme kaydedildi" denildi.