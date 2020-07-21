İspanya'da Kovid-19'da son 24 saatte 529 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 529 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerinde, ülke genelinde dün 685 olan yeni vaka sayısının bugün 529'a indiği ve salgının başlamasından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 266 bin 194'e ulaştığı belirtildi.

Yeni vakaların çoğunluğunun Aragon (187), Navarra (82), Katalonya (63) ve Madrid (43) özerk yönetimlerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık ayrıca, Kovid-19'dan ölenlerin sayısını iki artışla güncelleyerek 28 bin 424 olarak verdi.

Katalonya'daki durum

Diğer yandan salgının başlangıcından bu yana Sağlık Bakanlığından farklı sayı veren Katalonya özerk hükümeti, bölgesinde son 24 saatte 590 yeni vaka tespit ettiklerini bildirdi.

Cenaze kayıtlarına göre Katalonya'da şimdiye kadar 12 bin 644 kişinin Kovid-19'dan öldüğünü açıklayan Katalan hükümeti, mevcut durumda salgınla bağlantılı hastanede tedavi gören hastalardan 58'inin durumunun kritik olduğunu belirtti.

Ayrıca Katalonya'da salgının en fazla görüldüğü yerlerden biri olan Barselona kentinde yeni önlemler alan belediye, kentteki 10 plaj yerinde 40 bin olan maksimum doluluk kapasitesinin 32 bine indirileceğini açıkladı.

Portekiz'deki durum

Öte yandan Portekiz hükümeti, Kovid-19'dan son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 1697'ye çıktığını duyurdu.

Verilen bilgilerde, bir gün içerisinde tespit edilen yeni vaka sayısının 127 olduğu, bunun yüzde 79,5'inin (101) başkent Lizbon ve çevresinde görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Ülkede Kovid-19'da toplam vaka sayısı 48 bin 898'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 33 bin 769 olarak açıklandı.