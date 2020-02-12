İspanya, Venezuela'ya ilişkin söylemini değiştirdi - Son Dakika
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İspanya, Venezuela'ya ilişkin söylemini değiştirdi

7 saat önce

İspanya hükümeti, bir yıl önce "Venezuela geçici devlet başkanı" olarak tanıdığı muhalif milletvekili Juan Guaido'yu, artık "muhalif lider" olarak görüyor.

İspanya, Venezuela'ya ilişkin söylemini değiştirdi, System.String[]

İspanya hükümeti, bir yıl önce "Venezuela geçici devlet başkanı" olarak tanıdığı muhalif milletvekili Juan Guaido'yu, artık "muhalif lider" olarak görüyor.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin üyeleri, mecliste muhalefet partilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Meclis genel kurulundaki oturumda, 20 Ocak'ta özel uçakla Madrid Barajas Havalimanı'na gelen ve yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra başka bir uçakla ayrılan Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in, İspanya Ulaştırma Bakanı Jose Luis Abalos ile görüşmesi ve bununla Avrupa Birliği'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların delinmesi iddiaları da soruldu.

Başbakan Pedro Sanchez, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido'ya atfen "Venezuela'da muhalif lider olayında hükümetin tutumu oldukça açıktır." ifadesini kullandı.

Sanchez, 4 Şubat 2019'da "geçici devlet başkanı" olarak tanıdıklarını açıkladığı Guaido için ilk defa "muhalif lider" ifadesini kullandı.

Muhalefetin, Ulaştırma Bakanı Abalos'un istifasını isteyen çağrılarını da eleştiren Sanchez, Abalos'un görevini yaptığını ve bir diplomatik krizi engellediğini savundu.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya da birkaç gün önce yaptığı açıklamada, "İspanya'nın Venezuela'ya ilişkin hedefi değişmedi ancak bu ülkedeki durum değişti." ifadelerini kullanmıştı.

İspanya'nın eski başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, 9 Şubat'ta Caracas'a yaptığı ziyarette, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmüştü.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:38 Kaynak: AA
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