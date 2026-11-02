İspanya'da La Palma adası karanlığa gömüldü! Acil durum ilan edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İspanya'da La Palma adası karanlığa gömüldü! Acil durum ilan edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İspanya\'da La Palma adası karanlığa gömüldü! Acil durum ilan edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İspanya\'da La Palma adası karanlığa gömüldü! Acil durum ilan edildi
Haber Videosu

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndan La Palma'da elektrik sisteminde meydana gelen büyük arıza nedeniyle adanın tamamı elektriksiz kaldı. 50 binden fazla abonenin etkilendiği kesintinin ardından yetkililer acil durum alarmı verdi. Şiddetli yağış ve fırtınanın da etkili olduğu adada elektriklerin yeniden verilmesi için çalışmalar başlatılırken, arızanın kesin nedeni henüz belirlenemedi.

İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan La Palma, 2 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde büyük bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldı.

Yerel saatle 06.42 sıralarında elektrik sisteminde meydana gelen genel arıza, adanın tamamında enerji akışının durmasına neden oldu.

Yetkililer, yaşanan durumu elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kalmasını ifade eden "sıfır enerji" olarak tanımladı.

50 BİNDEN FAZLA ABONE ETKİLENDİ

Elektrik dağıtım şirketi Endesa'dan yapılan açıklamaya göre kesintiden 50 bin 508 abone etkilendi.

Adanın elektrik altyapısında yaşanan sorunun ardından enerji nakil hatları ve üretim tesislerinin yeniden devreye alınması için çalışma başlatıldı.

Yetkililer, kesintinin kesin nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.

İspanya'da La Palma adası karanlığa gömüldü! Acil durum ilan edildi

ACİL DURUM ALARMI VERİLDİ

Kanarya Adaları Hükümeti Acil Durumlar Genel Müdürlüğü, elektrik kesintisinin ardından yerel saatle 07.30 itibarıyla bölgesel sivil koruma acil durum planı PLATECA'yı devreye soktu.

Alınan kararla adanın tamamında alarm durumuna geçildi.

Yetkililer, acil durum planının kamu kurumları arasındaki koordinasyonu sağlamak, elektrik kesintisinin etkilerini takip etmek ve temel hizmetlerde yaşanabilecek aksaklıkları değerlendirmek amacıyla uygulamaya alındığını bildirdi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA DA ETKİLİ OLDU

Elektrik kesintisinin yaşandığı saatlerde La Palma'da şiddetli yağış ve gök gürültülü fırtına etkili oldu.

Adanın doğu kesimlerinde bir saatte metrekareye 62 litre, 12 saatte ise 138 litre yağış kaydedildi.

Yetkililer, bölgede saat 02.00 itibarıyla yoğun yağış nedeniyle en yüksek seviyede uyarı verildiğini açıkladı.

Elektrik kesintisiyle fırtına arasında bağlantı olup olmadığına ilişkin incelemeler sürerken, arızanın kesin nedeni henüz açıklanmadı.

ELEKTRİKLERİN YENİDEN VERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Elektrik şebekesi işletmecisi Red Eléctrica, adada enerji arzının yeniden sağlanması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Yetkililer, Los Guinchos elektrik üretim tesisinin yeniden sisteme bağlanmasını beklediklerini belirtirken, elektriklerin mümkün olan en kısa sürede kademeli olarak verilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Kesintinin ne zaman tamamen giderileceğine ilişkin ise kesin bir saat paylaşılmadı.

Kanarya AdalarıİspanyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek 4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje! Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek
Aynı adamla iki kez evlendi İkisinde de sonu aynı oldu Aynı adamla iki kez evlendi! İkisinde de sonu aynı oldu
Bahçeli’nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Galatasaray’da patates krizi Hem kovuldu hem yasak geldi Galatasaray'da patates krizi! Hem kovuldu hem yasak geldi
Galatasaray’da istifa depremi sonrası flaş karar Saat verildi Galatasaray'da istifa depremi sonrası flaş karar! Saat verildi
Okan Buruk’tan Galatasaray’daki istifalar için şok açıklama: Çok da iyi gittiğimiz dönemde... Okan Buruk'tan Galatasaray'daki istifalar için şok açıklama: Çok da iyi gittiğimiz dönemde...
Market zincirine akılalmaz siber saldırı Dolapları 50 dereceye çıkardılar Market zincirine akılalmaz siber saldırı! Dolapları 50 dereceye çıkardılar
Hakkı Bulut vasiyet kararını açıkladı Çocuklarıyla ilgili sözleri dikkat çekti Hakkı Bulut vasiyet kararını açıkladı! Çocuklarıyla ilgili sözleri dikkat çekti
3 yaşındaki çocuğunu darbeden anne tutuklandı 3 yaşındaki çocuğunu darbeden anne tutuklandı
Kavga, olay ne ararsan var İşte Fenerbahçe’nin yeni hocası Conceiçao’nun bilinmeyenleri Kavga, olay ne ararsan var! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası Conceiçao'nun bilinmeyenleri
Biri bu işe dur desin TikTok’taki görüntüler pes dedirtti Biri bu işe dur desin! TikTok'taki görüntüler pes dedirtti
Emir Sarıgül’ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Sinem Kobal evinin kurallarını açıkladı Kenan İmirzalıoğlu itirafı şaşırttı Sinem Kobal evinin kurallarını açıkladı! Kenan İmirzalıoğlu itirafı şaşırttı
15:06
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Fener taraftarı kahroldu
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fener taraftarı kahroldu
14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
14:48
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
14:36
Fenerbahçe’nin stadı önünde ilginç anlar Hoca sitem etti
Fenerbahçe'nin stadı önünde ilginç anlar! Hoca sitem etti
14:28
20 yıl sonra buluştular Arda Turan’ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı
20 yıl sonra buluştular! Arda Turan'ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı
14:13
Emir Sarıgül’ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
14:00
Kavga, olay ne ararsan var İşte Fenerbahçe’nin yeni hocası Conceiçao’nun bilinmeyenleri
Kavga, olay ne ararsan var! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası Conceiçao'nun bilinmeyenleri
13:39
Market zincirine akılalmaz siber saldırı Dolapları 50 dereceye çıkardılar
Market zincirine akılalmaz siber saldırı! Dolapları 50 dereceye çıkardılar
13:21
Selçuk Bayraktar’dan çok konuşulacak fon vurgunu çıkışı: Ahlaksızca varlık sahibi olmaya çalışanları görüyoruz
Selçuk Bayraktar'dan çok konuşulacak fon vurgunu çıkışı: Ahlaksızca varlık sahibi olmaya çalışanları görüyoruz
13:18
Fenerbahçe’de kritik zirve Mayıs ayı için karar çıktı
Fenerbahçe'de kritik zirve! Mayıs ayı için karar çıktı
12:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
12:25
Bahçeli’nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak
Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
12:20
Fon soruşturmasında 37 kişi 18 milyar 340 milyon TL iade etti
Fon soruşturmasında 37 kişi 18 milyar 340 milyon TL iade etti
12:02
4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek
4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje! Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek
11:14
Büşra bebekten hala haber yok Ekipler 53 gündür köyü didik didik arıyor
Büşra bebekten hala haber yok! Ekipler 53 gündür köyü didik didik arıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 15:18:47. #.0.2#
SON DAKİKA: İspanya'da La Palma adası karanlığa gömüldü! Acil durum ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android