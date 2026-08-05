İspanya’da Türkleri şaşkına çeviren davet - Son Dakika
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İspanya’da Türkleri şaşkına çeviren davet

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Türkiye’den İspanya’ya tatile giden bir kadın, plajda yanına gelen iki kişiden aldığı davet karşısında yaşadığı şaşkınlığı paylaştı. Yanına gelen bir kadın ve bir erkeğin tamamen çıplak olduğunu belirten Türk turist, şahısların kendisini nüdist (çıplak) protestoya davet ettiklerini söyledi.

İspanya’ya tatile giden Türk bir kadın, plajda aldığı garip daveti sosyal medya hesabından paylaştı.

TÜRK KADINA ÇIPLAK DAVET

Türk turist, plajda güneşlendiği sırada biri kadın iki kişinin tamamen çıplak bir şekilde yanına gelerek kendisine bir broşür verdiklerini, Katalanca dilinde hazırlanan broşürü Türkçeye çevirdiğinde ise nüdist (çıplak) protestoya davet edildiğini gördü.

İspanya’da Türkleri şaşkına çeviren davet

DENİZE KARŞI EL ELE ÇIPLAK PROTESTO

Genç kadın yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Nüdistlerin, yan taraflarında bulunan çıplaklar plajında olduklarını söyleyen kadın, protestoya gitmediğini ancak nüdistlerin denize karşı el ele tutuşarak gerçekleştirdikleri garip protestoyu uzaktan izlediğini söyleyerek o anladı görüntüledi.

İspanya’da Türkleri şaşkına çeviren davet

PROTESTONUN AMACINI AÇIKLADI

Broşürde protestonun, "çıplaklar plajı kimliğini korumak ve mayolu ziyaretçilerin nüdistleri rahatsız etmesine dikkat çekmek için" yapıldığının yazıldığı belirtildi.

İspanya’da Türkleri şaşkına çeviren davet

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Son Dakika İspanya İspanya’da Türkleri şaşkına çeviren davet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kubilay Turkyilmaz Kubilay Turkyilmaz:
    POMPEİ HALKININ UĞRADIĞI HELAK ÇABUK UNUTULMUŞ 8 1 Yanıtla
  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    AMAN ALLAH'IM. ALLAH'IM BÖYLELERİNİ ISLAH VE HİDAYET ET. TÜM AVRUPA'YI HİDAYET ET İNŞALLAH ALLAH'IM . 1 1 Yanıtla
  • Ramazan Güler Ramazan Güler:
    Bu dünya nasıl ayakta duruyor nasıl helak olmuyoruz şükretmek gerek 1 0 Yanıtla
  • Kenan Bayezit Kenan Bayezit:
    Sanki sen cok giyiniksin 0 0 Yanıtla
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