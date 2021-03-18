Isparta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü - Son Dakika

Isparta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü

18.03.2021 13:07
Isparta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü, System.String[]

Isparta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende vatan için can veren şehitler için dualar edilirken, büyük zafer ise coşkuyla kutlandı.

Isparta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende vatan için can veren şehitler için dualar edilirken, büyük zafer ise coşkuyla kutlandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Garnizon Şehitliği'nde tören yapıldı. Törene Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, askeri ve mülki erkan ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

İl Müftüsü Bayram Şahin'in duasıyla başlayan törende şehitlik anıtına çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende şehitlik defterini imzalayan Vali Seymenoğlu deftere özetle şu ifadeleri yazdı: "Tarih boyunca milli benliğimizi yoğurup şekillendiren vatan ve bayrak sevgisi, bağımsızlık ve özgürlük arzusu millet olarak bugünlere gelmemizi sağlayan en önemli unsurlardır. Bizlere canınız pahasına bırakmış olduğunuz, bağımsız ve özgür yaşanan şanlı bayrağımızın dalgalandığı bu kutsal vatan topraklarında, rahat ve huzurlu uyuyunuz. Sonsuz minnet ve şükran duyguları ile sizleri selamlıyorum. Ruhlarınız şad olsun." Garnizon Şehitliği'ndeki anma töreni şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla son buldu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Vali Ömer Seymenoğlu protokol üyeleriyle birlikte Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta şubesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta şubesinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Ziyarette tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad eden Vali Seymenoğlu gazilerimize de sağlık ve uzun ömürler dileyerek, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutladı.

"Çanakkale Zaferi Türk milletinin tarihinde önemli bir yere sahiptir"

Vali Seymenoğlu, "Çanakkale Zaferi Türk milletinin tarihinde önemli bir yere sahiptir. Çanakkale Destanı'nı şu anda da biz kendimize örnek alıyoruz. Bunu ülkemiz sınırlarının dışında son günlerde yaptığımız harekatlarla da yaşıyoruz. Sadece ülkemiz topraklarında şehit vermiyoruz. Aynı zamanda ülke topraklarının güvenliğini ve bekasını sağlayabilmek için ülke dışında da şehitler veriyoruz, gaziler veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Çünkü Çanakkale Destanı gibi destanlar yazmaya bu millet bu milletin evladı, kızı, kızanı hazırdır ve gönüllüdür" dedi. - ISPARTA

Isparta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü
Isparta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü
Isparta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü
Isparta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü
Isparta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü
Isparta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Isparta, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü - Son Dakika


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