Isparta İYİ Parti'de il başkanı, 7 ilçe başkanı ve yönetimleri istifa etti - Son Dakika

Isparta İYİ Parti'de il başkanı, 7 ilçe başkanı ve yönetimleri istifa etti

ISPARTA İYİ Parti'de İl Başkanı Özgür Tandoğan ile birlikte 7 ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden istifa etti.

Isparta İYİ Parti'de il başkanı, 7 ilçe başkanı ve yönetimleri istifa etti, System.String[]

ISPARTA İYİ Parti'de İl Başkanı Özgür Tandoğan ile birlikte 7 ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden istifa etti. İl Başkanı Özgür Tandoğan, istifa gerekçesi olarak İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'u gösterdi.

Isparta İYİ Parti'de, il yönetimi ile 7 ilçe yönetimi başkanlarıyla birlikte istifa etti. Saat 15.00'te bir araya gelen İl Başkanı Özgür Tandoğan, Aksu İlçe Başkanı Mehmet Demirci, Atabey İlçe Başkanı Ata Kalaycı, Eğirdir İlçe Başkanı Tahsin Taşbaş, Keçiborlu İlçe Başkanı Rüstem Burunkaya, Sütçüler İlçe Başkanı Mustafa Özmen, Uluborlu İlçe Başkanı İbrahim Aydoğmuş ve Yalvaç İlçe Başkanı Fikret Çalışkan ile yönetim kurulu üyeleri, basın açıklamasıyla istifa ettiklerini duyurdu.

'TÜM GÖREVLERİMİZDEN İSTİFA KARARI ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ'Grup adına açıklama yapan İl Başkanı Özgür Tandoğan, "Geçen günlerde yapılan mahalle delege seçimlerinde yaşanan ve demokrasiye sığmayan tavır ve davranışlar, Merkez İlçe Başkanlığı 2. Olağan Genel Kurulu'nda iki başkan adayı arasında yaşanan demokratik rekabetin ardından yaşanan kötü hadiseler nedeniyle İl Başkanı olarak ben, yönetim kurulu üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, Isparta ve ilçe belediye meclis üyelerimiz, ilçe başkanlarımız ve yönetimleri, dava arkadaşlarımız ile partideki tüm görevlerimizden istifa kararı almış bulunmaktayız" dedi.'ISPARTA İYİ PARTİ, MİLLETVEKİLİ AYLİN CESUR'DAN İBARET DEĞİLDİR'İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, kendisinin seçilmesinde büyük rol alan parti üyelerini, yöneticilerini hiçe saydığını ve gösterilen emeğe karşılık hiçbir ahde vefa göstermediğini söyleyen Özgür Tandoğan, şöyle konuştu: "Partimizin kuruluşunda ve teşkilatlanmamızda emeği ve alın teri olmayanların biz parti kurucularına yön vermek haddi değildir. Milletin vekili, milletten üstün değildir. Isparta İYİ Parti, Milletvekili Aylin Cesur'dan ibaret değildir. Asıl olan teşkilatlardır. Teşkilatları yok sayanlar ve partimize kayyum ataması talebinde bulunanlar ile birlikte yürüyemeyiz. Ülke gündemini şehit cenazesinde yaşanan skandal ile uzun süre meşgul etmiş, bu durumu dahi kendi lehine çevirebilmek adına Dinar'da yaşanan olayı Isparta il teşkilatının kendisine komplo kurduğunu söyleyecek kadar ileri gitmiştir. Şehit cenazesine katılacağını bir gün önce bilerek Ankara'dan Isparta'ya gelmesine rağmen, cenazeye ani olarak katılması gerektiğini iddia etmiştir. Tüm bu hususlar belgeleriyle birlikte tarafımızda bulunmaktadır. Manevi değerlerimiz üzerine yapılan saldırı ve kötü davranışları kabul etmediğimizi bir kez daha belirtmek isteriz. Bir milletvekilinin sosyal medya hesapları üzerinden yazılanları raporlamak için ekran görüntüsü alması ve özellikle milletvekili seçildiği Isparta ve ülke gündemi için faydalı çalışmalar yapması gerekirken, bu tür işleri kendisine meşguliyet edinmesi de anlaşılabilir değildir." dedi.Aylin Cesur'un Burdur'daki Salda Gölü ile ilgili yaptığı açıklamada da siyasi nezaketten uzaklaştığını vurgulayan Özgür Tandoğan, "Hem Isparta'mız adına hem de mensubu bulunduğu İYİ Parti adına halkımıza olumsuz sonuçlar doğurmuştur. En son yaşanan Merkez İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde ve öncesindeki mahalle delege seçimleri sırasında kendi çıkarları doğrultusunda taraf olmuştur. Tüm bu yaşananlara rağmen İYİ Parti Genel Merkezince yalnız bırakıldığımızı, haksızlığa, hukuk tanımazlığa göz yumulduğunu düşündüğümüz için toplu halde görevlerimizden istifa etme kararı almış bulunuyoruz" diye konuştu.

İl Başkanı Özgür Tandoğan ve 7 ilçe başkanının partideki görevlerinden istifa ettiği, parti üyeliğinden istifa etmediği öğrenildi.


İYİ Parti, Isparta, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 04:34

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Isparta İYİ Parti'de il başkanı, 7 ilçe başkanı ve yönetimleri istifa etti - Son Dakika

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