Isparta'nın afet risk haritası hazırlanacak - Son Dakika

Isparta'nın afet risk haritası hazırlanacak

08.01.2021 09:59
Isparta'nın afet risk haritası hazırlanacak, System.String[]

Isparta Valiliği'nin 'Afet eğitim yılı' dolayısıyla düzenlediği toplantıda kentin afet risk haritasının hazırlanacağı belirtildi.

Isparta Valiliği'nin 'Afet eğitim yılı' dolayısıyla düzenlediği toplantıda kentin afet risk haritasının hazırlanacağı belirtildi. Toplantıda konuşan Vali Ömer Seymenoğlu, "Afetlere hazırlık için alt yapımızı daima hazır tutmalıyız" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının Afet Eğitim Yılı olarak ilan edilmesinin ardından Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu konuya dikkat çekmek için yılın ilk toplantısını AFAD Müdürlüğü ile yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ethem Kılıçarslan ve AFAD uzmanları katıldı. Toplantıda 2021 yılında afetlere hazırlık eğitimlerinde izlenecek yollar, Isparta'nın İl Risk Azaltma Planı ve İl Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar değerlendirildi.

"Alt yapımızı daima hazır tutmalıyız"

Toplantıdaki konuşmasında 2021 yılında afet eğitimlerine ağırlık vereceklerini söyleyen Vali Seymenoğlu, "AFAD İl Müdürlüğü olarak başarılı çalışmalar yaptınız. Ancak bundan sonraki birinci önceliğimiz eğitim çalışmalarını ön plana çıkarmak. Vatandaşlarımızı afetlere hazırlık konusunda bilgilendirmek birinci görevimiz olacak. 2021 yılında bu farkındalığı vatandaşlarımız nezdinde geliştirmemiz gerekiyor. Kamu kuruluşlarımız, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bu konuda el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Benim de 2021 yılındaki toplantılarda birinci gündem maddem bu olacak. Afetlere hazırlık için alt yapımızı daima hazır tutmalıyız. Ancak her türlü teknik ekipmana, fiziki alt yapıya sahip olsanız da çevreden destek olunmadıkça bu işte başarılı olma şansımız yok. Bu sebeple her vatandaşımızın ve kamu oyunun desteğine ihtiyacımız var. Bakanlığımızın ilan ettiği 2021 yılı afet eğitim yılı seferberliğini fırsata çevirerek bunu vatandaşlarımıza anlatmamız lazım. Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra alanda da tatbikat ve eğitim faaliyetlerine ağırlık vermeniz gerekiyor. Geçen yıllarda yaptığımız Davraz kış tatbikatında olduğu gibi tüm paydaşlarla bu ve benzeri faaliyetlere devam edeceğiz" dedi.

"55 toplanma noktası var"

AFAD Müdürü Kılıçarslan ise yaptığı sunumda müdürlüğünün yaptığı çalışmaları aktardıktan sonra Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Afet Yönetim Karar Destek Sistemi (AYDES) hakkında Vali Seymenoğlu'na bilgi verdi. Kılıçarslan olası bir afet durumunda il merkezinde 55 toplanma noktası bulunduğunu söyleyerek bu alanlarla ilgili çalışmalarının da önemle takip edildiğini söyledi.

" Eylül'e kadar afet risk haritası hazırlanacak"

Toplantıda üzerinde durulan bir diğer önemli konu ise İl Afet Risk Azaltma Planı oldu. Kısa adı İRAP olan plan; afetlerin olası etkilerini dikkate alarak; bu etkileri en aza indirmek adına afetler olmadan hayata geçirilmesi gerekenleri süreç dahilinde tarifleyen, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan sürdürülebilir çalışma. Plan hakkında bilgi veren Kılıçarslan, Eylül ayına kadar çok geniş bir teknik ekiple Isparta'nın afet risk haritasının çıkarılacağını söyledi. - ISPARTA

Isparta'nın afet risk haritası hazırlanacak
Isparta'nın afet risk haritası hazırlanacak
Isparta'nın afet risk haritası hazırlanacak

Isparta Valiliği, Ömer Seymenoğlu, Isparta, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'nın afet risk haritası hazırlanacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var "Polisim" diyerek iki kadını taciz eden şahıs hapis cezası aldı Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı Meteoroloji'den beklenen uyarı! İstanbul dahil 11 ilde sağanak yağış İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi
Trump destekçisi gösterici tarafından Kongre binasından çalınan kürsü açık artırmada satışa çıkartıldı Trump destekçisi gösterici tarafından Kongre binasından çalınan kürsü açık artırmada satışa çıkartıldı         
09:56
Son Dakika! İstanbul'da bir tır metrobüs yoluna girdi, E-5'te trafik kilitlendi Son Dakika! İstanbul'da bir tır metrobüs yoluna girdi, E-5'te trafik kilitlendi         
09:31
Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 20 yaralı Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 20 yaralı         
08:33
Hyundai ve Apple sürücüsüz, elektrikli araç üretimi için görüşmelere başladı Hyundai ve Apple sürücüsüz, elektrikli araç üretimi için görüşmelere başladı         
08:22
'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, kuraklık nedeniyle haritadan silinme noktasına geldi 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, kuraklık nedeniyle haritadan silinme noktasına geldi         
08:05
"Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim" diyen Hülya Avşar, dizi setine spor salonu kurdurtuyor         
07:40
F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, menajeri ile görüşmek için Londra'ya gitti F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, menajeri ile görüşmek için Londra'ya gitti         
00:15
Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı         
00:05
Ünlü YouTuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapisleri isteniyor Ünlü YouTuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapisleri isteniyor         
23:27
'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı         
20:58
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak         
17:12
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 10:15:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'nın afet risk haritası hazırlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei