Son Dakika Haberleri: İspir'deki Lisenin AB Projesi Kabul Edildi

İspir'deki Lisenin AB Projesi Kabul Edildi

56 dakika önce

İspir Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunduğu proje, Türkiye Ulusal Ajansınca kabul edildi.

İspir'deki Lisenin AB Projesi Kabul Edildi, System.String[]
İspir Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunduğu proje, Türkiye Ulusal Ajansınca kabul edildi.

Lisenin hazırladığı "Avrupa Birliği Ülkelerinde Gazaltı Kaynakçılığı Eğitimi Yoluyla Öğrencilerimizin İstihdamı" projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul gördü.

Lisenin metal bölümü müdürü Erhan Karakaya, projenin okul öğretmenlerinin üstün gayretleri ile bir yıllık ön çalışmayla hazırlandığını söyledi.

Proje ile Avrupa ülkeleri ile daha sıkı ilişkiler kurulabileceğini ve işbirliğine gidileceğini ifade eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Okulumuzda proje üretimine yönelik çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bu sayede öğrencilerin alanlarında yenilikleri keşfetmeleri ve açık fikirli olan bireyler olarak yetişmeleri planlanmaktadır. Yenilikleri keşfeden, dünya ile iletişim kurabilen, alanında yeni keşiflere açık öğrenci profili hedefimizdir. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında da yine öğrenci ve öğretmenlerimizin proje yapmaya yönlendirilmesine destek vereceğiz. Türkiye Ulusal Ajansınca koordine edilen projede, proje koordinatörlüğünü üstlenen okul müdür yardımcısı Talip Yıldız'a da teşekkür ederim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:35 Kaynak: AA

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