İsrail, AP-Filistin İlişkiler Delegasyonu Başkanı'nın girişine izni vermedi - Son Dakika
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İsrail, AP-Filistin İlişkiler Delegasyonu Başkanı'nın girişine izni vermedi

23.05.2022 00:12
İsrail, AP-Filistin İlişkiler Delegasyonu Başkanı'nın girişine izni vermedi

İsrail yönetimi, Avrupa Parlamentosu (AP)-Filistin İlişkiler Delegasyonu Başkanı ve Avrupa parlamenteri olan İspanyol Manuel Pineda'nın Filistin'de yapacağı görüşmeleri engelleyerek, ülkeye girişine izin vermedi.

İsrail yönetimi, Avrupa Parlamentosu (AP)- Filistin İlişkiler Delegasyonu Başkanı ve Avrupa parlamenteri olan İspanyol Manuel Pineda'nın Filistin'de yapacağı görüşmeleri engelleyerek, ülkeye girişine izin vermedi.

Pineda, Twitter'da resmi hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından kendisine iletilen ve ülkeye girişinin onaylanmadığı belirten yazıyı açıkladı.

İsrail'in gerekçe göstermeden ülkeye girişine izin vermediğini belirten ve bu ülkeyi "AP'nin çalışmasını engellemekle" suçlayan Pineda, 23 Mayıs'ta başlaması gereken Filistin'deki misyonunun, İsrail'in engellemesinden askıya alındığını duyurdu.

Pineda, söz konusu misyonun "Filistin makamları ve sivil toplumla görüşmeyi, Gazze ve Batı Şeria'daki işgalin bölgedeki Filistinli nüfusun günlük yaşamındaki sonuçlarını tespit etmeyi ve AB ile iş birliği politikalarının etkilerini görmeyi planladığını" açıkladı.

AP Başkanı Roberta Metsola da konuya ilişkin, İsrail'in kararından üzüntü duyduğunu belirterek, "Konuyu doğrudan ilgili makamlara ileteceğim. İyi ilişkiler için Avrupa parlamenterlere ve Avrupa Parlamentosu'na saygı esastır." dedi.

Paneda'nın üyesi olduğu İspanya'daki Birleşik Sol Partisi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, AP delegasyonunun salgın sonrası Filistin'e ilk ziyareti yapmayı amaçladığını, bu misyon kapsamında Kudüs, Ramallah, Hebron, Beytüllahim, Nablus ve Gazze'de görüşmeler planladığını, ayrıca kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'nin İsrailli askerlerin açtığı ateşle öldürülmesinin ardından basın kuruluşlarıyla görüşmeler yapılıp, soruşturmanın takibiyle ilgili bilgiler almayı öngördüğünü bildirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, AP-Filistin İlişkiler Delegasyonu Başkanı'nın girişine izni vermedi - Son Dakika


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