İsrail askerleri Gazze sınırında 55 Filistinliyi yaraladı
35 dakika önce
İsrail askerlerinin Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde Filistinli göstericilere müdahalesi sonucu yaralananların sayısı 55'e çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:16 Kaynak: AA
İsrail askerlerinin Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde Filistinli göstericilere müdahalesi sonucu yaralananların sayısı 55'e çıktı.
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