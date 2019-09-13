Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri Gazze sınırında 55 Filistinliyi yaraladı
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İsrail askerleri Gazze sınırında 55 Filistinliyi yaraladı

35 dakika önce

İsrail askerlerinin Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde Filistinli göstericilere müdahalesi sonucu yaralananların sayısı 55'e çıktı.

İsrail askerlerinin Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde Filistinli göstericilere müdahalesi sonucu yaralananların sayısı 55'e çıktı.

İsrail askerleri Gazze sınırında 55 Filistinliyi yaraladı

İsrail, Dönüş, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:16 Kaynak: AA
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