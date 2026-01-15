İsrail’den Gazze’ye Ateş: Bir Çocuk Yaralı - Son Dakika
İsrail’den Gazze’ye Ateş: Bir Çocuk Yaralı

15.01.2026 17:42
İsrail askerleri, ateşkes bölgesine ateş açtı; ilk belirlemelere göre bir kız çocuğu yaralandı.

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde ateşkes kapsamında daha önce çekildiği bir bölgeye ateş açtığı, saldırıda ilk belirlemelere göre bir kız çocuğunun yaralandığı belirtildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Cibaliya'daki Halave Mülteci Kampı'na ateş açtı.

Açılan ateşte ilk belirlemelere göre Filistinli bir kız çocuğu yaralandı.

Yaralı kız çocuğunun yaşı ve sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Ateş açılan bölgenin, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekildiği alanlar arasında yer aldığı belirtildi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ni havadan bombalamış, Bureyc Mülteci Kampı'nı da topçu atışlarıyla vurmuştu. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ise İsrail ordusuna ait askeri araçlardan açılan yoğun ateşe maruz kalmıştı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

17:15
17:14
17:09
16:42
15:57
15:48
