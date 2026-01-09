İsrail'den İran Protestolarına Destek - Son Dakika
İsrail'den İran Protestolarına Destek

İsrail\'den İran Protestolarına Destek
09.01.2026 03:04
İsrail Dışişleri Bakanlığı, İran'daki protestoları destekleyerek kitlesel gösterilere dikkat çekti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'na ait "IsraelPersian" adlı X hesabından yapılan Farsça paylaşımda İran'daki protestolara destek verilerek, "Kum, Meşhed, Tahran, Dezfulİran'ın tamamı İran halkınındır" ifadeleri kullanıldı. Hesabın, kitlesel gösterilere ait birçok görüntüyü yeniden paylaşması da dikkat çekti.

İran'da para biriminin rekor düzeyde değer kaybetmesi nedeniyle 28 Aralık'ta başlayan protestolara, İsrail'den destek geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'na ait "IsraelPersian" adlı X hesabından yapılan Farsça paylaşımda, gösterilerin sürdüğü şehirlere atıfta bulunularak, "Kum, Meşhed, Tahran, Dezfulİran'ın tamamı İran halkınındır" ifadeleri kullanıldı. Hesabın, kitlesel gösterilere ait birçok görüntüyü yeniden paylaşması dikkat çekerken, bir diğer gönderide ise, İran'daki internet kesintisine ait bir grafik ile birlikte "İran halkın internet erişimini kesti. Neden?" mesajının yer aldığı görüldü. İsrail basını, İsrail hükümetinin İran'daki protestolara karşı kamuoyu önünde tepkisiz kalma tutumunu değiştirdiği yorumunda bulundu.

Ekonomik kriz protestoları büyümüştü

İran'da para biriminin rekor düzeyde değer kaybetmesi ve hayat pahalılığı nedeniyle 28 Aralık'ta Tahran'da başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. Birçok kentte halk sokağa inerken, yer yer güvenlik güçleri ile protestocular karşı karşıya gelmişti. Son olarak ülke çapında internet kesintisi yaşandığı açıklanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Güvenlik, Ekonomi, İsrail, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail'den İran Protestolarına Destek - Son Dakika

01:07
