İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Çavuşoğlu ile ortak basın açıklamasında konuştu: (2) - Son Dakika
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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Çavuşoğlu ile ortak basın açıklamasında konuştu: (2)

25.05.2022 12:58
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Çavuşoğlu ile ortak basın açıklamasında konuştu: (2)

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Türkiye ile İsrail'in her zaman "diyaloğa ve iş birliğine nasıl geri döneceklerini bildiğini" söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Türkiye ile İsrail'in her zaman "diyaloğa ve iş birliğine nasıl geri döneceklerini bildiğini" söyledi.

Lapid, İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında konuştu.

İsrail ve Türkiye'nin iki bölgesel güç ve aynı zamanda kadim ve ortak tarihe sahip iki millet olduğunu vurgulayan Lapid, şunları söyledi:

"Tanah ve Eski Ahit'e göre Tanrı kendisini İbrahim'e Türkiye'nin güneydoğusundaki Harran kentinde gösterdi. Yaratılış Kitabına göre de Tanrı, Yahudiliğin, İslamiyetin ve Hristiyanlığın babası Hz. İbrahim'e 'Ülkenden, ailenden ve babanın evinden ayrıl ve sana göstereceğimiz topraklara git.' dedi.

İbrahim de dün senin (Çavuşoğlu) uçakla geldiğin yerden yola çıkarak buraya İsrail diyarına geldi. O ve ailesi Türkiye'yi asla unutmadı. Daha sonra Yakup da kardeşi Esav'dan kaçarak oradan çıktı. Orada karılarıyla tanıştı ve onların da Yahudi halkının soyundan geldiği çocukları oldu."

İsrailli Bakan, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na gülümseyerek hitap ederek, "Sayın Dışişleri Bakanı, konsolosluk görevlilerinizi korkutmak istemem ama Kitaplar Kitabı'na göre hepimiz Türkiye'den geldik ve Türk pasaportu almaya uygunuz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerde "iniş çıkışlar olduğunu görmemiş gibi davranmayacaklarına" işaret eden Lapid, "Ancak, Türkiye'nin 1949'da İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke olduğunu hatırlıyoruz. ve her zaman diyaloğa ve iş birliğine nasıl geri döneceğimizi bildik. Uzun geçmişe sahip milletler her zaman bir faslı kapatıp yeni bir faslı açmayı bilirler. Bugün burada yaptığımız da bu." dedi.

Lapid, İsrail'de son aylarda yaşanan silahlı saldırılara da değinerek, şunları kaydetti:

"İbrahim Anlaşmaları'nın ardından, teröre ve istikrarı baltalama girişimlerine karşı Orta Doğu'da yeni bir güç ortaklığı oluşturuldu. Son aylarda 19 İsrailli terör saldırılarında öldürüldü. Bu türden son saldırıda üç İsrailli sokakta baltalarla katledildi. Terörle kararlılıkla mücadele ediyoruz ve dostlarımızdan bu savaşta bizimle iş birliği yapmalarını bekliyoruz."

İsrail Dışişleri Bakanı, açıklamasında, ABD'nin İran ve İran Devrim Muhafızları Ordusu hakkındaki tutumunu da değerlendirdi.

Lapid, "Bu bağlamda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu yaptırımlara tabi terör örgütleri listesinde tutma kararlarından dolayı (ABD) Başkanı (Joe) Biden ve Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken'e teşekkür etmek istiyorum. Son aylarda, Başbakan Naftali Bennett, Savunma Bakanı Benny Gantz ve ben bu konuda Amerikalılarla yakın bir şekilde çalıştık ve Amerika'nın kararı, bizimle ABD arasındaki kırılmaz ittifakın, derinden sahip olunan ortak değerlere ve temel stratejik çıkarlara dayalı bir ittifakın başka bir kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile ortak basın açıklamasında konuştu: (2) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile ortak basın açıklamasında konuştu: (2) İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Çavuşoğlu ile ortak basın açıklamasında konuştu: (1) İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Çavuşoğlu ile ortak basın açıklamasında konuştu: (1)
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Yair Lapid, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Çavuşoğlu ile ortak basın açıklamasında konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Çavuşoğlu ile ortak basın açıklamasında konuştu: (2) - Son Dakika
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