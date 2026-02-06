İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi\'nde bir binayı havaya uçurdu
06.02.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi\'nde bir binayı havaya uçurdu
Haber Videosu

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı hava saldırılarıyla hedef alarak yıktı. İsrail savaş uçaklarının ağır bombalarla düzenlediği saldırının etkisiyle çevre binalarda da hasar oluşurken; binanın vurulduğu anlar kameralara yansıdı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde tahliye uyarısından sonra bir binayı hava saldırılarıyla hedef alarak yıktı.

İsrail savaş uçakları, kuzeydeki Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde yer alan Ebu Şaban isimli binayı bombalayarak yerle bir etti.

AĞIR BOMBALARLA VURDULAR

İsrail savaş uçaklarının ağır bombalarla düzenlediği saldırının etkisiyle çevre binalarda da hasar oluşurken; binanın vurulduğu anlar kameralara yansıdı.Bina sakinleri ve çevresinde oturan Filistinliler, İsrail'in kısa süre önce yaptığı saldırı tehdidi üzerine bölgeyi terk etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Zeytun Mahallesi'nden kırmızıya boyalı noktaların bulunduğu bir harita paylaşarak açıklama yapmıştı.

Bölgedeki Filistinlilerin evlerini tahliye etmesini isteyen Adraee, "haritada belirlenen noktada veya yakınlarında Hamas'a ait altyapının olduğunu" iddia ederek kısa süre içinde bölgeyi hava saldırılarıyla bombalayacakları tehdidinde bulunmuştu.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusu, Hamas'la ateşkesin sağlandığı 10 Ekim 2025'ten beri ilk defa Gazze Şeridi'nde tehdit açıklamasından sonra bir yeri bombaladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkesin başladığı 11 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 556 kişinin öldüğünü, 1500 kişinin yaralandığını kaydetmişti. İsrail ordusu, Gazze'de ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu - Son Dakika

Küba’dan ABD’ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı Küba'dan ABD'ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Erzurum’da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı Erzurum'da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
Sergen Yalçın, ’’Hayırlı olsun’’ diyerek yeni transferi duyurdu Sergen Yalçın, ''Hayırlı olsun'' diyerek yeni transferi duyurdu

18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
17:31
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
17:23
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 18:39:52. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.