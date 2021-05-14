İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı - Son Dakika

İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı

14.05.2021 09:30

İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 2 saatlik bir aranın ardından tekrar bombaladı. Savaş uçaklarının Zeytun Mahallesi'nde bulunan bir demir atölyesi ile birkaç noktayı hedef aldığı saldırılara yönelik Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan ise henüz bir açıklama gelmedi. İsrail ordusu Gazze'nin kuzey kesimine gecenin ilk saatlerinde yoğun saldırıda bulunmuş ve yaşamını yitirenlerin sayısı 109'a yükselmişti.

Gecenin ilk saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzey kesimini yoğun şekilde bombalayan İsrail savaş uçakları, 2 saatlik sükunetin ardından çeşitli bölgeleri bombalamaya devam ediyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Son saldırıda savaş uçakları, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bulunan bir demir atölyesi ile birkaç noktayı hedef aldı. Saldırılara ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik sükunetin ardından yeniden başladı

GECE SAATLERİNDE HAVA VE DENİZDEN SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine gecenin ilk saatlerinde hava ve denizden eş zamanlı olarak yoğun şekilde saldırı düzenlemişti.

SALDIRILARDA 109 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi hayatını kaybetti 621 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik sükunetin ardından yeniden başladı

BM'DEN GERGİNLİĞİ AZALTMA ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Filistin arasında artan gerginlik ve şiddet olaylarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, "Ramazan Bayramı'nın hatırına" çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

Guterres, Twitter hesabından, "Ramazan Bayramı hatırına Gazze ve İsrail'deki gerginliğe ve çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yapıyorum. Çok sayıda sivil öldü. Bu çatışma sadece bölgedeki radikalleşmeyi ve aşırılığı artırır." açıklamasında bulundu.

BİR BABAYLA 3 ÇOCUĞU ŞEHİT OLDU

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir baba ile 3 çocuğu şehit oldu. Sivil savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin kuzey kesimlerini yoğun şekilde bombaladı. İsrail bombardımanında yıkılan Beyt Lahiya bölgesindeki bir evin enkazından Filistinli bir baba ile 3 çocuğunun canız bedeni çıkarıldı.

İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı

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Son Dakika Dünya İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı - Son Dakika Dünya


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