İsrail, Han Yunus'taki Filistin kampını bombaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail, Han Yunus'taki Filistin kampını bombaladı

31.01.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze'deki Gays Kampı'nın idare binasını bombalayarak yangın ve yıkıma yol açtı.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin kaldığı kampın idare binasını bombalayarak çadırlarda yangına ve yıkıma yol açtı.

AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesinde, yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin kaldığı Gays Kampı'nın idare binasını hedef aldı.

Hava saldırısı, çadırlarda yangın çıkmasına ve çok sayıda çadırın ağır hasar görmesine yol açtı.

Saldırı İsrail ordusunun binanın boşaltılmasına yönelik tehdidinin ardından gerçekleşti. Daha önce de aynı noktaya İsrail'e ait bir insansız hava aracı tarafından roketli saldırı yapılmıştı.

Han Yunus'taki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü de yaptığı açıklamada, hava saldırısının ardından kamptaki yerinden edilmiş kişilerin çadırlarında çıkan yangının ekipler tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.

Görgü tanıkları da saldırının yerinden edilmiş sivillerin çadırlarında geniş çaplı hasara yol açtığını ve bazı çadırların kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin son verilerine göre, 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu 1450 ihlal gerçekleştirdi, bu ihlallerde 524 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1360 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Filistin, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Han Yunus'taki Filistin kampını bombaladı - Son Dakika

Mersin ve Adana’yı sel vurdu Mezarları su bastı, dereler taştı Mersin ve Adana'yı sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı
Kaderin cilvesi Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden eşleşti Kaderin cilvesi! Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
Necip Hablemitoğlu davasında beklenmedik karar Necip Hablemitoğlu davasında beklenmedik karar

14:37
Sadettin Saran’ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
Sadettin Saran'ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
13:59
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri’nden ayrıldı
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri'nden ayrıldı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
13:42
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 14:47:20. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail, Han Yunus'taki Filistin kampını bombaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.