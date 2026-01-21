İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3'ü gazeteci 9 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3'ü gazeteci 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentini top atışlarıyla hedef aldı.

Saldırı sonucu biri çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin güney kesimine düzenlenen İsrail bombardımanı sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Öte yandan Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze kentinin güneyine düzenlenen bombardıman sırasında yaşamını yitiren 3 Filistinlinin gazeteci olduğunu kaydetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail bombardımanı sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri hastanelere ulaştırıldı.

Yine görgü tanıklarının ifadelerine göre, Gazze Şeridi'nin güneydeki Han Yunus kentinde İsrail askeri araçlarından şehrin doğusundaki bölgelere yoğun ateş açıldı.

Hayatını kaybeden bir çocuk 6 kişinin naaşlarının, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesine diğer 3 kişinin ise bir başka hastaneye nakledildiği belirtildi.

İsrail ordusu, gün içerisinde bölgenin kuzeyindeki Gazze ile orta kesimindeki Deyr Belah kentlerine hava saldırıları düzenlemiş, binaları patlatmıştı.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail saldırıları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ve kuzeyindeki Gazze kentinin doğusunu hedef aldı.