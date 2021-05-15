İsrail'in bombardımanı sonucu ölenlerin sayısı 133'e yükseldi, ABD temsilcisi çözüm için bölgeye gitti - Son Dakika
BBC

İsrail'in bombardımanı sonucu ölenlerin sayısı 133'e yükseldi, ABD temsilcisi çözüm için bölgeye gitti

15.05.2021 11:02
İsrail'in bombardımanı sonucu ölenlerin sayısı 133'e yükseldi, ABD temsilcisi çözüm için bölgeye gitti, System.String[]

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları Cumartesi gününde de devam etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları Cumartesi gününde de devam etti. Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükseldi.

Öte yandan Gazze'den İsrail'e yönelik roket saldırılar da sürüyor. İsrail'de roketler nedeniyle sekiz kişi hayatını kaybetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Bürosu İsrail ve Filistin Meseleleri Sekreter Yardımcısı Vekili Hadi Amr, bölgedeki gerilimi artırmak üzere İsrail'in Tel Aviv kentine gitti.

Bir haftadır yaşananlar, bölgede son yılların en ölümcül saldırılarına yol açtı.

Filistinli sağlık yetkilileri Cumartesi gününün ilk saatlerinde gerçekleştirilen bir hava saldırısı sonucu Gazze'deki bir sığınmacı kampında 10 kişilik bir ailenin hayatını kaybettiğini, ölenler arasında kadınlar ve çocuklar da olduğunu duyurdu.

Doğu Kudüs'te başlayan ve ardından Gazze'ye sıçrayan gerilim Cuma günü Batı Şeria'ya da yayılmış, orada da en az 10 Filistinli hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği, Hadi Amr'ın taraflarla görüşerek "sürdürülebilir huzur ortamı yaratmaya çalışacağını" duyurdu.

BBC ABD Dışişleri Bakanlığı Muhabiri Barbara Plett Usher, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili en kıdemli çalışanı olan Amr'ı bölgeye gönderdiğini fakat Amr'ın önceki dönemlerde bölgeye giden üst düzey diplomatlara kıyasla orta seviyede bir diplomat olduğunu belirtiyor.

Usher'a konuşan Eski ABD İsrail Büyükelçisi Daniel Kurtzer "Bölgeye daha kıdemli bir diplomat gönderilmesi, ABD'nin diplomatik çözüm konusunda daha kararlı olduğunu gösterir" diyor.

Taraflar arasında ateşkes girişimleri bugüne kadar sonuç vermedi.

Arap basını Mısır'ın bu yönde çaba sarf ettiği fakat İsrail'in ilgi göstermediğini yazmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Pazar günü bölgede yaşananları görüşecek.

İsrail Perşembe günü 7 bin yedek askerini göreve çağırmış, Gazze'nin etrafına tanklarla yığınak yapmıştı.

İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara operasyonu seçeneğini değerlendirdiklerini fakat henüz karar verilmediğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler'e göre Pazartesi gününden beri Gazze'de 10 binden fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Analiz: İki tarafın da kazandığını söyleyebilmeye ihtiyacı var

Jeremy Bowen, BBC Orta Doğu Editörü

Hamas 2007'de Gazze'nin kontrolünü ele geçirdiğinden beri İsrail ile aralarındaki çatışmalar hep benzer bir şekilde sonlanıyor.

Yabancı aktörler tarafları ateşkese ikna ediyor.

Şu anda da Mısır, ABD, BM ve diğer aktörlerin yapmaya çalıştığı şey bu.

Bunun işe yaraması için ise iki tarafın da kendi kitlesine bu çatışmayı kazandıklarını söyleyebilmesi gerekiyor.

Hamas yalnızca Gazze'de değil, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de Filistinlilerin tek temsilcisinin kendileri olduğu mesajını vermek istiyor.

İsrail ise Hamas altyapısına ciddi hasar verdiğini göstermek istiyor. İsrail'in önemsediği bir diğer şey de caydırıcılık sağlamak. İsrail'e yapılacak bir saldırının karşı tarafa yalnızca daha fazla hasar getireceğini kabul ettirmeyi hedefliyorlar.

Öte yandan iki taraf da yakınlarını kaybeden ailelere ve travma geçiren çocuklara verecek mesaj bulmakta zorlanacak.

İsrail'in bombardımanı sonucu ölenlerin sayısı 133'e yükseldi, ABD temsilcisi çözüm için bölgeye gitti

Amerika Birleşik Devletleri, Cumartesi, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in bombardımanı sonucu ölenlerin sayısı 133'e yükseldi, ABD temsilcisi çözüm için bölgeye gitti - Son Dakika Dünya

BBC

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