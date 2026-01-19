İsrail'in Gazze'deki saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Güncel

İsrail'in Gazze'deki saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti

19.01.2026 11:42
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki bir Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hastane ve yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyinde açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Hüseyin Tevfik Ebu Sebele yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun insansız hava aracıyla Han Yunus kentinin doğusundaki Şeyh Nasır bölgesinde açtığı ateş sonucu Filistinli Şeher Ethem Ebu Hadayed (20) başından yaralandı. Gencin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da ise İsrail ordusuna ait insansız hava aracından sivillere bomba atıldı. Bombanın infilak etmesi sonucu bir Filistinli yaralandı.

Yaralı Filistinli tedavi için Gazze kentindeki Şifa Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin güney, kuzey ve orta bölgelerini hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Çocuk, Gazze, Son Dakika

12:05
İstanbul’da Kar Sebebiyle Metro Aksamaları
İstanbul'da Kar Sebebiyle Metro Aksamaları
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
11:26
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
