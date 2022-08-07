İsrail'in Gazze'nin Refah bölgesine düzenlediği saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi (1) - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'nin Refah bölgesine düzenlediği saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi (1)

07.08.2022 09:50

İsrail'in Gazze Şeridinin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail'in Gazze Şeridinin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, dün akşam saatlerinde İsrail'in Gazze'nin Refah'ın eş-Şaut mülteci kampındaki bir binaya düzenlediği saldırı sonrasında arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bezm, enkazdan "14 yaşında bir erkek çocuğu ve iki kadın olmak üzere hayatını kaybeden 7 kişiye" ulaşıldığını duyurdu.

Kudüs Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine yaptığı saldırıda İslami Cihad yöneticisi Halid Mansur ile Ziyad el-Mudallal ve Rifat Şeyh el-Eyd'in "şehit" edildiği belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıda İslami Cihad yöneticilerinden Mansur'u öldürdüklerini açıklamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar dün de devam etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında 6 çocuk, 23 ile 79 yaşlarında iki kadının yer aldığı 24 kişinin hayatını kaybettiği, 203 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail yerleşim bölgeleri arasındaki yollar sivil trafiğe kapalı tutulmaya devam ediyor. Ayrıca İsrail ordusuna ait helikopterler bölgede uçuş yapıyor.

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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'nin Refah bölgesine düzenlediği saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'nin Refah bölgesine düzenlediği saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi (1) - Son Dakika
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