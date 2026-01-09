İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 4 Ölü - Son Dakika
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 4 Ölü

09.01.2026 13:45
İsrail'in Han Yunus'taki hava saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

GAZZE, 9 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği iki ayrı hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybederken, 3 Filistinli de yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, perşembe günü Mevasi bölgesinde el-Ebedle ailesine ait bir çadıra düzenlenen hava saldırısının ardından kurtarma ekiplerinin 3 kişinin cansız bedenine ve biri kritik durumda olmak üzere 3 yaralıya ulaştığını söyledi. Görgü tanıkları, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) çadırı en az bir füzeyle hedef aldığını ifade etti.

Filistinli sağlık kaynakları diğer bir saldırıda, İsrail'e ait bir İHA'nın, Han Yunus'taki Sarı Hat yakınlarında bulunan Şeyh Nasır bölgesini hedef alan saldırısında 39 yaşındaki bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İsrail makamları söz konusu saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, hastanelere son 48 saat içinde 4 kişinin cansız bedeni ve 7 yaralının getirildiğini açıkladı. Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana, İsrail'in düzenlediği saldırılarda 425 kişinin hayatını kaybettiği, 1.206 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana ise Gazze'deki toplam can kaybının 71.395'e, yaralı sayısının ise 171.287'ye yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

