İsrail'in Yeni Askeri Saldırı Hazırlıkları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Yeni Askeri Saldırı Hazırlıkları

07.01.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Gazze, Batı Şeria, İran, Lübnan, Suriye ve Yemen'de yeni saldırılar için hazırlık yapıyor.

İsrail'in, işgal altındaki Filistin toprakları Gazze Şeridi ile Batı Şeria'nın yanı sıra İran, Lübnan, Suriye ve Yemen'i kapsayan 6 cephede yeni saldırılar başlatma olasılığına hazırlandığı iddia edildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da yaptığı görüşmenin ardından İsrailli yetkililerle "hassas bir güvenlik toplantısı" gerçekleştirdi.

Haberde, Netanyahu'nun Washington'daki temasları sonucunda "tüm sahalarda askeri eylemlerini serbestçe sürdürmesine" yönelik sağlandığı belirtilen mutabakatları aktardığı, bahsi geçen "tüm sahaların" ise Gazze Şeridi, Batı Şeria, İran, Lübnan, Suriye ve Yemen'i kapsadığı kaydedidi.

Tel Aviv'deki güvenlik kurumlarında "ordunun söz konusu sahaların her birinde, bazı bölgelerde aşamalı bazılarında ise eş zamanlı askeri eylemler yürütmesini öngören senaryolara yönelik hazırlıkların sürdüğü" öne sürüldü.

İran'daki protestolar ve beklentiler

Gazete, İran'da kötüleşen ekonomik koşullara karşı düzenlenen protestoların İsrail'deki karar alma süreçlerini etkileyen önemli faktörlerden biri haline geldiğini yazdı.

Haberde, İsrailli yetkililerin İran'daki gelişmeler karşısında temkinli bir tutum sergilediği belirtildi.

Protestoların ülke geneline yayılmasına rağmen mevcut dalganın tek başına İran'daki yönetimi devirecek güçte olmadığı kaydedildi.

Haberde görüşlerine yer verilen üst düzey İsrailli yetkililer, "İran gibi bir ülkede rejimi düşürmek için birden çok faktöre ihtiyaç var. İran'da da henüz bu faktörler oluşmamıştır. Mevcut değişimler de İsrail'i beklenmedik radikal senaryo veya gelişmelere hazırlıklı olmaya mecbur kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, İsrail askeri istihbaratının, 2024 sonunda Suriye'de Beşşar Esed yönetiminin devrilmesine benzer ani gelişmeleri kaçırmamak amacıyla İran'a odaklandığı aktarıldı.

İsrail'in olası bir saldırı öncesinde kilit hedeflere ilişkin istihbarat toplamayı sürdürdüğü ve İran'dan gelebilecek büyük çaplı balistik füze saldırılarına karşı erken uyarı sistemlerini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin son aylarda çeşitli kanallar aracılığıyla İran'a "saldırı niyeti olmadığı" yönünde mesajlar ilettiği, ancak İranlı yetkililerin bu açıklamalara güvenmediği aktarıldı.

Lübnan'a saldırı ne zaman olacak?

Gazete, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırı planının hazır olduğunu ancak İran'da yaşanan protestolar nedeniyle bu planın uygulanmadığı yazdı.

Haberde, Netanyahu'nun bu konuda Trump'tan "yeşil ışık" aldığı, İsrail ordusunun hazırlıklarını tamamladığı ve kararın büyük ölçüde zamanlamaya bağlı olduğu ifade edildi.

İsrail ordusuna göre Hizbullah'ın şu anda "önceki gücünün yaklaşık yüzde 20'siyle faaliyet gösterdiği" iddia edildi.

Haberde, Gazze, Batı Şeria, Yemen ve Suriye'ye ilişkin İsrail'in mevcut değerlendirmelerine dair ayrıntı verilmedi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Orta Doğu, Tel Aviv, Politika, Güvenlik, Güncel, Suriye, Lübnan, İsrail, Yemen, Gazze, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Yeni Askeri Saldırı Hazırlıkları - Son Dakika

Kütahya polisi, 216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadını İstanbul’da yakaladı Kütahya polisi, 216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadını İstanbul'da yakaladı
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı
Trump duyurdu Venezuela ülkedeki petrolü ABD’ye devretti Trump duyurdu! Venezuela ülkedeki petrolü ABD'ye devretti
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın
Erdoğan imzaladı 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti Erdoğan imzaladı! 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti
Maduro ve eşi neden yaralandı Trump yönetiminden ilk açıklama Maduro ve eşi neden yaralandı? Trump yönetiminden ilk açıklama

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 23:52:24. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Yeni Askeri Saldırı Hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.