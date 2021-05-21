İsrail işgalini çektiği kısa filmle dünyaya duyuran Filistinli yönetmen, AA'ya konuştu Açıklaması - Son Dakika

İsrail işgalini çektiği kısa filmle dünyaya duyuran Filistinli yönetmen, AA'ya konuştu Açıklaması

21.05.2021 15:21
İsrail işgalini çektiği kısa filmle dünyaya duyuran Filistinli yönetmen, AA'ya konuştu Açıklaması, System.String[]

İsrail'in Filistin işgalini çektiği kısa filmle dünyaya duyuran Ömer er-Rammal, yönetmen olması nedeniyle filmi işgale karşı bir direniş yöntemi olarak kullandığını belirtti.

İsrail'in Filistin işgalini çektiği kısa filmle dünyaya duyuran Ömer er-Rammal, yönetmen olması nedeniyle filmi işgale karşı bir direniş yöntemi olarak kullandığını belirtti.

Hem Filistin'de yaşayan hem yurtlarından sürülerek başka ülkelerde mülteci konumuna düşen milyonlarca Filistinli, İsrail'in topraklarını işgal ettiği 1948'den bu yana çeşitli protesto ve direniş yöntemleriyle mücadelesini sürdürüyor.

Ürdün'ün başkenti Amman'da ikamet eden Filistinli yönetmen Rammal da "Mekan" (Yer) adını verdiği kısa filmle İsrail'in Filistin ve halkına yönelik, ihlal, işgal ve tehcirini dünyaya duyurdu.

İsrail zulmüne dikkati çekmek için hazırlanan ve sosyal medyada kısa bir sürede paylaşım rekorları kıran 1 dakika 24 saniyelik film, İsrail'in Filistin topraklarını ve evlerini nasıl ele geçirdiğini gözler önüne seriyor.

Filistinlileri temsil eden 4 kişinin başrolde oynadığı filmde, yan rollerdeki 6 oyuncu da Filistinlilere ait evleri yağmalayan Yahudi yerleşimcileri temsil ediyor.

Rammal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs'te başlayan son olayların ardından bir yönetmen olarak direnişe katkı sağlamak ve İsrail işgaline dikkati çekmek için üç gün içerisinde bu kısa filmi çektiklerini belirtti.

İsrail'in Kudüs'te evlerinden tehcir etmeye çalıştığı Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinin direnişinin, sosyal medyada çok zeki bir şekilde kullanıldığına ve uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdığına işaret eden Rammal, bu başarının kendisine ilham olduğunu ve buradan hareketle böyle bir film çekmeye niyetlendiğini söyledi.

Rammal, "Her geçen gün üzerine bir yenisi eklenen Filistin hikayesini ve buna karşılık her geçen gün artan İsrail zulmünü elimizden gelen bir direniş yöntemiyle duyurmak şart oldu." ifadesini kullandı.

Filistin davasıyla dayanışma için bu hikayeyi yayınlamaya çalıştıklarını vurgulayan Rammal, davalarının haklı bir dava olduğunu ve yaşamanın herkes gibi Filistinlilerin de hakkı olduğunu belirtti.

Filmin Filistin davasıyla ilgili içerdiği gerçekler nedeniyle geniş bir yankı bulmasını beklediğini ve sonucun kendisini şaşırtmadığını söyleyen Rammal, şöyle devam etti:

"Uluslararası filmler, her zaman Filistin karakterini yüzeysel bir şekilde yansıtıyor, İsrail sineması ise bize her zaman hissetmeyen, duyguları olmayan insanlar imajı çiziyor. Buna karşılık ben de Filistinlilerin gülümsemesini, kültürünü ve zarafetini vurgulayarak bu algıyla mücadele etmeye çalışıyorum."

"Çalınmadan önce her şeyi belgelemeli ve yayınlamalıyız"

Filmin insani yön ve gerçek bilgi olmak üzere iki önemli noktaya odaklandığını aktaran Filistinli yönetmen, "Film dünyanın en güvenli yerleri olması gereken evlerimizde güvende olmadığımız mesajı taşıyor. Çünkü güpegündüz, dünyanın gözü önünde saldırılara, gasba ve ihlallere maruz kalıyoruz. Dolayısıyla, Filistin halkı için adaletin gerçekleşmesi amacıyla baskı yapma gücüne sahip olanları harekete geçirmenin zamanı geldi." diye konuştu.

Filistinli yönetmen, "Mekan filmi bizim hikayemiz. Ecdadımız burada yaşadı. Mekanın detaylarını biz yaptık, çehresine biz şekil verdik. Ağaçlarla ve taşlarla birlikte büyüyen umutlar ve hayaller ektik." ifadelerini kullandı.

Herkesin değişim gücüne sahip olduğu mesajını vermek istediğini aktaran Rammal, şunları kaydetti:

"Herkesin toplumsal rolünün gücüne güvenmesi gerekiyor. Ben bir film yapımcısıyım ve buradan sesimi aktarabileceğime inanıyorum. Sen de işin, sanatın, imajın, sesin ve sözünle Filistin hikayesini oluşturmanın bir parçası olabilirsin."

Filistinli yönetmen, yazar İbrahim Nasrallah'ın "Anlatmadığımız hikayeler, düşmanlarımızın malı olur" sözlerine atıfta bulunarak, "Çalınmadan önce her şeyi belgelemeli ve yayınlamalıyız." dedi.

Gazze ve Kudüs'teki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle 243 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Filistin, Yönetmen, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail işgalini çektiği kısa filmle dünyaya duyuran Filistinli yönetmen, AA'ya konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşında uğradığı acı olayı anlattı: Aylarca beni kapattığı stüdyoda tecavüz etti Şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşında uğradığı acı olayı anlattı: Aylarca beni kapattığı stüdyoda tecavüz etti Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçim hakkında konuştu: Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçim hakkında konuştu: Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti Son Dakika! Esnafa hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi Son Dakika! Esnafa hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı Son Dakika: Ateşkes de durdurmadı! İsrail polisi cuma namazının ardıdnan Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı Son Dakika: Ateşkes de durdurmadı! İsrail polisi cuma namazının ardıdnan Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı Dogecoin, Elon Musk'ın 1 dolar iması sonrası yeniden yükselişe geçti Dogecoin, Elon Musk'ın 1 dolar iması sonrası yeniden yükselişe geçti

Son Dakika Haberleri
15:24 Kanada'da tehlikeli olay! Asker, talim yapan arkadaşlarına içerisinde uyuşturucu madde bulunan kek verdi
15:19 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçim hakkında konuştu: Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim
15:13 Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç
15:11 Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı
15:00 ABD'li generalden savaş çıkartabilecek sözler: Kuzey Kore'yi ikna etmek için askeri güç kullanmalıyız
14:45 İYİ Parti'ye Rize iyi gelmedi! Akşener'in ardından yardımcısı Ağıralioğlu da bir vatandaşla gerginlik yaşadı
14:41 Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı
14:24 Son Dakika! Esnafa hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi
14:22 Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü
14:13 Final Four'dan önce Almanya'dan çifte standart! Türkleri almayıp, İspanyol ve İtalyanlara giriş izni verdiler
Mustafa Cengiz, kendisini eleştirenlere patladı: Sizin Allah'ınız yok mu! Mustafa Cengiz, kendisini eleştirenlere patladı: Sizin Allah'ınız yok mu!         
15:32
Kanada'da tehlikeli olay! Asker, talim yapan arkadaşlarına içerisinde uyuşturucu madde bulunan kek verdi Kanada'da tehlikeli olay! Asker, talim yapan arkadaşlarına içerisinde uyuşturucu madde bulunan kek verdi         
15:25
Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç         
15:13
ABD'li generalden savaş çıkartabilecek sözler: Kuzey Kore'yi ikna etmek için askeri güç kullanmalıyız ABD'li generalden savaş çıkartabilecek sözler: Kuzey Kore'yi ikna etmek için askeri güç kullanmalıyız         
15:01
Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı         
14:42
Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü         
14:23
Rusya'da öğrenci, öğretmeninin boynunu kesti! Rusya'da öğrenci, öğretmeninin boynunu kesti!         
14:15
CHP'li Özel, Bakan Soylu'ya Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçinin kim olduğunu sordu CHP'li Özel, Bakan Soylu'ya Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçinin kim olduğunu sordu         
13:33
Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu         
13:02
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı         
11:47
Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir         
11:01
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
"Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman         
09:06
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 15:37:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail işgalini çektiği kısa filmle dünyaya duyuran Filistinli yönetmen, AA'ya konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement