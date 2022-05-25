İsrail, Lübnanlı köylülere göz yaşartıcı gaz bombası ile saldırdı

İsrail ordusunun, Lübnan ve Filistin sınırı üzerinde bulunan köylülere göz yaşartıcı gaz bombası ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun işgal ettiği Filistin toprakları üzerinden Lübnan'a 5 adet göz yaşartıcı gaz bombası attığı ifade edildi.

Haberde, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Adise köyü sakinlerinin, İsrail'in Lübnan'da sona eren işgalinin 22. yıl dönümü dolayısıyla bazı kutlamalar yaptığı kaydedildi.

Filistin-Lübnan sınırı üzerinde bulunan köye, İsrail ordu güçlerinin 5 adet göz yaşartıcı gaz bombası attığı, bazı vatandaşların boğulma tehlikesi geçirdiği aktarıldı.

İsrail'in 1982 yılında başkent Beyrut'a kadar uzanan işgali, kademeli olarak ülkenin güneyine doğru çekildi. Ardından İsrail, 2000 yılında ülkenin güneyinden tamamen çekilmişti.

Lübnan'da İsrail işgalinin sonlanması her yıl 25 Mayıs'ta "Bağımsızlık ve Direniş Bayramı" olarak kutlanıyor.