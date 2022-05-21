İsrail ordusu, 'çocukları' hedef almaya devam ediyor! - Son Dakika
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İsrail ordusu, 'çocukları' hedef almaya devam ediyor!

21.05.2022 11:42

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrine gerçekleştirdiği baskında 17 yaşındaki Filistinli bir çocuğu öldürdü.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrine gerçekleştirdiği baskında 17 yaşındaki Filistinli bir çocuğu öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin şehrine baskın gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail güçlerinin baskın sırasında açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Filistinli Amjad Fayed'in hayatını kaybettiği, 18 yaşındaki bir gencin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da sık sık baskın düzenliyor. Baskınlarda İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşanıyor.

İsrail ordusu, 'çocukları' hedef almaya devam ediyor!
İsrail ordusu, 'çocukları' hedef almaya devam ediyor!
İsrail ordusu, 'çocukları' hedef almaya devam ediyor!
İsrail ordusu, 'çocukları' hedef almaya devam ediyor!
İsrail ordusu, 'çocukları' hedef almaya devam ediyor!

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail ordusu, 'çocukları' hedef almaya devam ediyor! - Son Dakika


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