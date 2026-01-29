İsrail Ordusu, Gazze'de 71 Bin Ölümü Doğruladı - Son Dakika
İsrail Ordusu, Gazze'de 71 Bin Ölümü Doğruladı

29.01.2026 17:32
İsrail ordusu, Gazze'de yaklaşık 71 bin Filistinlinin öldüğünü kabul etti, asıl sayının daha yüksek olabileceğini belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı'nın İsrail'in 2 yıldır devam eden şiddetli ve kanlı saldırılarında yaklaşık 71 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğine ilişkin verilerini ilk kez doğruladı ve asıl sayının daha yüksek olabileceğini itiraf etti.

İsrail ordusu daha önce Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıkladığı verileri, uluslararası kuruluşlar doğrulamasına rağmen reddetmişti.

KATLİAMI İSRAİL ORDUSU DA KABUL ETTİ

Haaretz gazetesinin haberinde İsrail ordusunun, Gazze'de ölenlerin kaçının silahlı, kaçının sivil olduğunu belirlemek için verileri analiz ettiği belirtilirken, ordunun ilk kez Gazze Sağlık Bakanlığı'nın yaklaşık 71 bin Filistinlinin öldürüldüğüne dair tahminlerini kabul ettiği aktarıldı.

75 BİN GAZZELİ İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLDÜ

Bazı araştırmaların, Gazze'deki ölüm sayısının Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığından daha yüksek olabileceğini de gösterdiği belirtilen açıklamada, Haziran 2025'te yayımlanan bir çalışmanın, Ocak 2025 itibarıyla yaklaşık 75 bin Gazzelinin saldırılarda öldüğünü ortaya koyduğu aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Ekim 2023'te İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Gazze Şeridi'nde 71 bin 667 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, doğrudan saldırılarda ölenleri içerirken, saldırıların yol açtığı açlık ve hastalık sonucu ölenleri kapsamıyor.

NE OLMUŞTU?

Bakanlığı açıkladığı verilerde, hayatını kaybedenlerin yüzde 90'ından fazlasını isim ve kimlik numarasıyla kayıt altına alıyor, ancak sivil veya silahlı ayrımı yapılmıyor. Uluslararası kuruluşlar ve araştırmacılar Bakanlığın verilerini incelemiş ve güvenilir bulmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası kuruluşlar tarafından doğrulanmış olmasına rağmen, Sağlık Bakanlığı'nın yaklaşık bir buçuk yıl önce Gazze'deki ölü ve yaralı sayısına ilişkin rakamlarını "yanıltıcı ve güvenilmez" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Gazze, Ordu, Son Dakika

