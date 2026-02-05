İsrail Ordusu Gazze'deki Savaş Mezarlığını Tahrip Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Ordusu Gazze'deki Savaş Mezarlığını Tahrip Etti

05.02.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

The Guardian, İsrail'in Gazze'de savaş mezarlığını buldozerlerle tahrip ettiğini rapor etti.

The Guardian gazetesi, İsrail ordusunun Gazze'de Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nda hayatını kaybeden askerlerin mezarlarının bulunduğu savaş mezarlığının bir kısmını buldozerlerle tahrip ettiğini ortaya koydu.

The Guardian gazetesi, Gazze kentindeki Tuffah bölgesindeki savaş mezarlığına ait uydu görüntülerine ve görgü tanıklarının konuyla ilgili ifadelerine ulaştı.

Uydu görüntülerinin, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında Gazze'de hayatını kaybeden askerlere ait mezarların bulunduğu savaş mezarlığının bir bölümünde "geniş çaplı ve sistematik" tahribat yapıldığını gösterdiği öne sürüldü.

Görüntülerde mezarlığın büyük bölümünde bitki örtüsünün yeşerdiği görülürken, bir kısmında ise mezar taşlarının sıralar halinde kaldırıldığı, bomba çukurlarının bulunduğu, üst toprağın kazıldığı ve ağır iş makineleriyle yapıldığı değerlendirilen büyük bir toprak seti gözler önüne serildi.

Ana mezarlığın dışındaki Kanada'ya ait Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerlerine ayrılan alanın tamamen yok olduğu görülen görüntülerde, çoğunluğu Avustralyalı olmak üzere İngiliz ve Polonyalı askerlerin de aralarında bulunduğu 100'den fazla müttefik askerin bulunduğu bölümlerin ciddi şekilde tahrip edildiği ortaya çıktı.

Martta çekilen uydu görüntülerinde herhangi bir tahribat izine rastlanmazken, 8 Ağustos ve 13 Aralık tarihli görüntülerde tahribatın belirgin şekilde fark edilmesi dikkati çekti.

Mezarlığın eski bakıcısı Essam Jaradah, bölgede iki ayrı buldozer çalışması yapıldığını belirterek, "İlk buldozer çalışması mezarlık duvarlarının dışında, mezarlığın dört bir yanını yaklaşık 12 metre genişliğinde çevreleyen alanda yapıldı. Bu alanlar tamamen zeytin ağaçlarıyla kaplıydı." dedi.

İkinci çalışmanın ise mezarlık içinde yapıldığını kaydeden Jaradah, özellikle Avustralyalı askerlerin mezarlarının bulunduğu alanın kazıldığını ve anıtın yer aldığı alana kadar uzanan kısımdaki toprağın buldozerlerle düzleştirildiğini ifade etti.

Jaradah, söz konusu çalışmaları İsrail ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından nisan sonu veya mayıs başında gördüğünü söyledi.

İsrail ordusu, söz konusu faaliyetlerin "savunma amaçlı önlemler" olduğunu savundu

İsrail ordusu sözcülüğünden, uydu görüntülerinin gösterilmesinin ardından yapılan açıklamada, bölgede "savunma amaçlı önlemler" alındığı ileri sürüldü.

Açıklamada, "Söz konusu bölge, o dönemde aktif bir çatışma bölgesiydi. Operasyonlar sırasında teröristler askerlerimize saldırmaya çalıştı ve mezarlığın yakınındaki yapılarda saklandı. Buna karşılık sahada operasyon yürüten ordu birliklerinin güvenliğini sağlamak için bölgede tespit edilen tehditleri etkisiz hale getirmek üzere operasyonel önlemler alındı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, The Guardian, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Gazze'deki Savaş Mezarlığını Tahrip Etti - Son Dakika

Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular

19:12
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı verildi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı verildi.
19:09
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
19:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:21:17. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu Gazze'deki Savaş Mezarlığını Tahrip Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.