İsrail uçakları Han Yunus'taki çadırları vurdu: Ölü ve yaralılar var
Dünya
BBC

İsrail uçakları Han Yunus'taki çadırları vurdu: Ölü ve yaralılar var

İsrail uçakları Han Yunus\'taki çadırları vurdu: Ölü ve yaralılar var
04.12.2025 04:12
İsrail uçakları Han Yunus\'taki çadırları vurdu: Ölü ve yaralılar var
Kuveyt Sahra Hastanesi, İsrail uçaklarının Han Yunus'ta yerinden edilmiş insanların çadırlarını hedef alması sonucunda iki çocuk ve iki kadın dahil beş Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Saldırıda en az 32 kişi yaralandı.

Saldırılarda Gazze'nin kıyı bölgesi al-Mawasi vuruldu. Sağlık ekipleri ölenlerin 46 ve 30 yaşlarında iki kadın, 36 yaşında bir erkek ve sekiz ve 10 yaşlarında iki erkek çocuk olduğunu söyledi. İlk yardım ve kurtarma görevlileri BBC'ye, son aylarda yüzlerce yerinden edilmiş kişinin yaşadığı çadırların bulunduğu El Necat kampından cenazeleri çıkardıklarını açıkladı. İsrail ordusu 3 Aralık günü erken saatlerde beş askerinin yaralanmasının ardından "bir Hamas teröristini vurduğunu" açıkladı. Saldırıda en az 32 kişinin yaralı olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.

''BARİZ BİR ŞEKİLDE İHLAL ETTİ''

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Hamas terör örgütü, Refah bölgesinde konuşlanmış İsrail birliklerine saldırarak ateşkes anlaşmasını bariz bir şekilde ihlal etti" denildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu gün içindeki açıklamasında "uygun şekilde karşılık verme" sözü vermişti. Görgü tanıkları ilk saldırının el-Mawasi'de yerinden edilmiş insanların yaşadığı alanındaki bir çadırı hedef aldığını, ardından Kuveyt hastanesi yakınlarında patlamaların meydana geldiğini ve burada kalan aileler arasında paniğe yol açtığını söyledi.

HAMAS:BARBARCA, AYRIM GÖZETMEYEN BİR SALDIRI

Hamas İsrail'in eylemini barbarca, ayrım gözetmeyen ve 10 Ekim'de başlayan ateşkesi ihlal eden bir eylem olarak nitelendirdi. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın İsrail'in güneyine düzenlediği ve yaklaşık 1.200 kişinin öldüğü, 251 kişinin de rehin alındığı saldırıya karşılık olarak Gazze'ye saldırılarını başlatmıştı. Bölgede Hamas tarafından yönetilen sağlık bakanlığına göre, İsrail'in saldırıları sonucunda 70100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: BBC

İsrail uçakları Han Yunus'taki çadırları vurdu: Ölü ve yaralılar var

BBC
SON DAKİKA: İsrail uçakları Han Yunus'taki çadırları vurdu: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
