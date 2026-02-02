İsrail Saldırısında Bebek Öldü - Son Dakika
İsrail Saldırısında Bebek Öldü

02.02.2026 11:35
İsrail ordusu, Gazze'de ateşkesi ihlal ederek 3 yaşındaki bir bebeği öldürdü, çok sayıda yaralı var.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek Filistinlilerin çadırlarını hedef aldığı saldırısında 3 yaşındaki bir bebeği öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese ilişkin ihlallerini sivilleri hedef alan saldırılarıyla sürdürüyor.

Sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Mevasi bölgesindeki yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını denizden bombaladı.

Saldırıda 3 yaşındaki Filistinli bebek İyad Ahmed el-Rabayia hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, Sarı Hat'tın gerisinde konuşlanan İsrail ordusuna ait askeri araçların Han Yunus'un doğusuna yoğun bir şekilde ateş açtığını söyledi.

Tanıklar, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde ve güneyindeki Refah kentinde çeşitli binaları ve yapıları havaya uçurmaya devam ettiğini kaydetti.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 bin 795 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana da İsrail'in saldırılarında 523 kişi hayatını kaybetti, 1433 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

