İsrail ve Bahreyn arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair anlaşma imzalandı - Son Dakika

İsrail ve Bahreyn arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair anlaşma imzalandı

18.10.2020 23:14

İsrail ve Bahreyn arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına yönelik anlaşma bugün imzalandı.

İsrail ve Bahreyn arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına yönelik anlaşma bugün imzalandı.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanmıştı. Bugün İsrail ve Bahreyn arasındaki ilişkileri güçlendirme kapsamında İsrail heyeti normalleşme anlaşması için Bahreyn'e geldi. Başkent Manama'da düzenlenen törende Bahreyn ve İsrailli yetkililer İbrahim Anlaşmalarının üzerinden bir ay sonra tam diplomatik ilişkiler kurulmasına yönelik "ortak bildiri" imzaladı. İki ülke arasında, "Diplomatik, Barışçıl ve Dostane İlişkilerin Tesisine İlişkin Ortak Tebliğ" de dahil olmak üzere sekiz anlaşma imzalandı. İsrail medyasında yer alan haberlerde ise, ortak bildirinin İsrail- Filistin çatışmasına herhangi bir atıf içermediği bildirildi.

İmza törenine Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, İsrail'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Şhabat ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin katıldı. İmza töreni sonrası Bakan El Zayani yaptığı konuşmada, iki ülke arasında "her alanda verimli ikili işbirliği" olmasını umduğunu ifade ederek, Filistin meselesinde iki devletli bir çözüm de dahil olmak üzere bölgede barış çağrısında bulundu.

(İHA)

İsrail ve Bahreyn arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair anlaşma imzalandı
İsrail ve Bahreyn arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair anlaşma imzalandı
İsrail ve Bahreyn arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair anlaşma imzalandı

Beyaz Saray, Bahreyn, Manama, İsrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail ve Bahreyn arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair anlaşma imzalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti KKTC'de Ersin Tatar'ın kazandığı seçimin kesin sonuçları açıklandı! İşte adayların aldığı oy oranı MHP Grup Başkanvekili Akçay: Berberoğlu hadisesinde asıl yargılanması gereken kişi Kılıçdaroğlu Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak
KKTC'de seçimleri Ersin Tatar'ın kazanması Yunanistan'ı rahatsız etti KKTC'de seçimleri Ersin Tatar'ın kazanması Yunanistan'ı rahatsız etti         
23:44
KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı         
23:16
Sağlık Bakanı Koca, Taksim'deki insan seline isyan etti: Bu kalabalığa giren hasta çıkar Sağlık Bakanı Koca, Taksim'deki insan seline isyan etti: Bu kalabalığa giren hasta çıkar         
22:48
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
"Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım" diyen ünlü anketçi Adil Gür, KKTC seçiminde fena çuvalladı         
20:39
Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti         
19:09
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı         
00:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 23:57:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail ve Bahreyn arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair anlaşma imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei