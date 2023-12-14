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İsrail yetkiliden Hasan Bitmez için skandal sözler: İsrail'den nefret etmek sigara içmek gibidir - Son Dakika
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İsrail yetkiliden Hasan Bitmez için skandal sözler: İsrail'den nefret etmek sigara içmek gibidir

İsrail Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emmanuel Nahshon, TBMM'de rahatsızlanarak hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez "İsrail'den nefret etmek sigara içmek gibidir; bağımlılık yapar ama sağlığınız için gerçekten kötüdür" şeklinde bir paylaşım yaptı.

İsrail yetkiliden Hasan Bitmez için skandal sözler: İsrail\'den nefret etmek sigara içmek gibidir
14.12.2023 - 16:10,
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Meclis kürsüsünde konuşması sırasında baygınlık geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti. Konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Bitmez ile ilgili İsrailli yetkiliden skandal bir paylaşım geldi.

Visegrád 24 isimli bir yayın organı, "Bugün TBMM'de dram var" başlığıyla yayınladığı paylaşımında, "Milletvekili Hasan Bitmez, İsrail'e karşı sert bir dil kullanarak, İsrail'in 'Allah'ın gazabına' uğradığını haykırdı. Saniyeler sonra kalp krizi geçirdi" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emmanuel Nahshon, bu paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı; "İsrail'den nefret etmek sigara içmek gibidir; bağımlılık yapar ama sağlığınız için gerçekten kötüdür."

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İsrail, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail yetkiliden Hasan Bitmez için skandal sözler: İsrail'den nefret etmek sigara içmek gibidir - Son Dakika
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