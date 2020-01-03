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İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs'tan Türkiye'nin Libya tezkeresine ortak tepki
6 saat önce
Üç ülke yayınladığı ortak bildiride Türkiye'nin Libya'da birliklerini konuşlandırmasına izin veren tasarının Kuzey Afrika ülkesinin iç savaşında tehlikeli bir büyümeye neden olacağı ve bölgedeki istikrarı ciddi şekilde tehdit edeceği belirtildi
Trablus hükümetine destek için Libya'ya asker gönderilmesine yeşil ışık yakan Türkiye'ye Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs'tan tepki geldi.
Üç ülke yayınladığı ortak bildiride Türkiye'nin Libya'da birliklerini konuşlandırmasına izin veren tasarının Kuzey Afrika ülkesinin iç savaşında tehlikeli bir büyümeye neden olacağı ve bölgedeki istikrarı ciddi şekilde tehdit edeceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:09
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