İsrail’de "Sarı Alarm": Tarihin en büyük arı istilası askeri uçuşları durdurdu

İsrail, doğada nadir görülen devasa bir arı istilasıyla karşı karşıya kaldı. On binlerce arının oluşturduğu dev bulutlar yerleşim yerlerini ve askeri üsleri kuşatırken, ülke genelinde adeta "arı alarmı" verildi.

GÖKYÜZÜ ARILARLA KAPLANDI

Bölgeden gelen görüntülerde, on binlerce arının sürüler halinde binaları ve ağaçları kapladığı görüldü. Yetkililer, halkın güvenliği için acil durum uyarısı yayınlayarak vatandaşlara "kapı ve pencerelerinizi sıkıca kapatın, dışarı çıkmayın" çağrısında bulundu. Özellikle açık alanlarda oluşan yoğunluğun alerjik reaksiyon ve saldırı riski taşıdığı vurgulandı.

UÇAKLAR UÇAMAZ HALE GELDİ

İstilanın boyutu, sivil hayatın ötesinde askeri operasyonları da vurdu. "Tarihin en büyük arı sürüsü" olarak nitelendirilen olay nedeniyle İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bazı askeri uçakların uçamaz hale geldiği bildirildi. Motorlara ve hassas cihazlara zarar verme riski taşıyan arı yoğunluğu sebebiyle, askeri uçuş faaliyetleri güvenlik gerekçesiyle geçici olarak askıya alındı.

SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Normal mevsimsel döngülerin çok üzerinde seyreden bu hareketliliğin nedeni henüz netlik kazanmadı. Uzmanlar, ani hava değişimleri veya ekolojik dengedeki bozulmalar üzerinde dururken, arıların askeri üslerden ve yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması için uzman ekiplerin çalışmaları devam ediyor.