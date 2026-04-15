İsrail’de "Sarı Alarm": Tarihin en büyük arı istilası askeri uçuşları durdurdu

15.04.2026 23:46
İsrail’in birçok bölgesinde aniden ortaya çıkan ve gökyüzünü adeta sarı bir bulut gibi kaplayan on binlerce arı, ülkede hayatı durma noktasına getirdi. "Tarihin en büyük arı istilası" olarak nitelendirilen bu olağanüstü doğa olayı, yerleşim yerlerinde paniğe neden olurken askeri stratejileri de sekteye uğrattı. Dev sürüler nedeniyle hava sahasında görüş mesafesi düşerken, askeri uçakların motorlarına zarar verme riski taşıyan bu yoğunluk, askeri uçuşların askıya alınmasına yol açtı.

İsrail, doğada nadir görülen devasa bir arı istilasıyla karşı karşıya kaldı. On binlerce arının oluşturduğu dev bulutlar yerleşim yerlerini ve askeri üsleri kuşatırken, ülke genelinde adeta "arı alarmı" verildi.

GÖKYÜZÜ ARILARLA KAPLANDI

Bölgeden gelen görüntülerde, on binlerce arının sürüler halinde binaları ve ağaçları kapladığı görüldü. Yetkililer, halkın güvenliği için acil durum uyarısı yayınlayarak vatandaşlara "kapı ve pencerelerinizi sıkıca kapatın, dışarı çıkmayın" çağrısında bulundu. Özellikle açık alanlarda oluşan yoğunluğun alerjik reaksiyon ve saldırı riski taşıdığı vurgulandı.

UÇAKLAR UÇAMAZ HALE GELDİ 

İstilanın boyutu, sivil hayatın ötesinde askeri operasyonları da vurdu. "Tarihin en büyük arı sürüsü" olarak nitelendirilen olay nedeniyle İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bazı askeri uçakların uçamaz hale geldiği bildirildi. Motorlara ve hassas cihazlara zarar verme riski taşıyan arı yoğunluğu sebebiyle, askeri uçuş faaliyetleri güvenlik gerekçesiyle geçici olarak askıya alındı.

SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR 

Normal mevsimsel döngülerin çok üzerinde seyreden bu hareketliliğin nedeni henüz netlik kazanmadı. Uzmanlar, ani hava değişimleri veya ekolojik dengedeki bozulmalar üzerinde dururken, arıların askeri üslerden ve yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması için uzman ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İsrail, Dünya, Son Dakika

18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı 18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı
Hindistan’da enerji santralinde patlama: 9 ölü Hindistan'da enerji santralinde patlama: 9 ölü
Polisten ibretlik ceza Bir daha motora elini sürmez Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi’ye İsrail hapishanesinde ağır işkence Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi'ye İsrail hapishanesinde ağır işkence
Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı Çok sayıda ölü var ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var
Gerilim tavan yaptı Meloni’den Trump’ı küplere bindirecek nükleer cevap Gerilim tavan yaptı! Meloni'den Trump'ı küplere bindirecek nükleer cevap
Trump’tan Papa 14. Leo’ya çağrı: Biraz da İran’daki protesto ölümlerine değin Trump'tan Papa 14. Leo'ya çağrı: Biraz da İran'daki protesto ölümlerine değin
Savaşta bir ilk İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu kullandı Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu kullandı

23:51
Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış
Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış
23:32
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu
23:25
Kahramanmaraş’taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
22:32
Kahramanmaraş’taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar 591 hesap hakkında inceleme
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme
22:23
Senato reddetti Trump, İran’ı istediği gibi vurabilecek
Senato reddetti! Trump, İran'ı istediği gibi vurabilecek
22:16
Maraş’ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
Maraş'ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
21:50
Okula saldırı düzenleyen saldırgan, önceden arkadaşlarını tehdit etmiş
Okula saldırı düzenleyen saldırgan, önceden arkadaşlarını tehdit etmiş
20:56
Maraş’taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
Maraş'taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
20:50
İşte Kahramanmaraş’taki okul saldırganının eski görüntüsü Sergilediği hareketler garip
İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip
20:37
Kahramanmaraş’taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar Telegram’dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
Kahramanmaraş'taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar! Telegram'dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
Advertisement
